Papa Franjo je u utorak u Prešovu, trećega dana pastoralnog pohoda Slovačkoj, od 12. do 15. rujna, kazao da se križ ne bi smio koristiti kao politički simbol te je poručio kršćanima da se ne pokušavaju ponašati trijumfalistički.

Franjo je u Prešovu, u istočnoj Slovačkoj, predvodio Božansku liturgiju svetog Ivana Zlatoustog prema bizantskom obredu.

Liturgiju, slavljenu na trgu sportskog centra Mestská športová hala, zajedno s papom Franjom služio je metropolit Grkokatoličke Crkve u Slovačkoj i nadbiskup Prešova Jan Babjak, u zajedništvu s brojnim grkokatoličkim i rimokatoličkim biskupima Slovačke i mnogih drugih zemalja. Na liturgiji po bizantskom obredu je suslužio i vladika Milan Stipić, biskup križevački, koji je predstavljao Hrvatsku biskupsku konferenciju, prenosi IKA.

Liturgija je služena na slovačkom, staroslavenskom, mađarskom i latinskom jeziku. Na bogoslužju na otvorenom sudjelovalo je više od trideset tisuća vjernika kojima se Papa obratio govorom o kršćanskom identitetu i otajstvu križa.

Križ, rekao je papa Franjo, kršćani često koriste na površan način.

- Nema broja križevima: oko vrata, u domu, u automobilu, u džepu. Ali nikakve koristi od toga, ako se ne zaustavimo da pgledamo u raspetog Isusa i ne otvorimo mu srce, ako ne dopustimo da njegove rane otvorene za nas u nama pobude čuđenje, ako se srce ne ispuni ganućem i ne zaplačemo pred Bogom ranjenim ljubavlju radi nas - rekao je Sveti Otac.

- Nemojmo svesti križ na predmet pobožnosti, a još manje na politički simbol, znak religijskog i društvenog statusa - poručio je Franjo.

U Prešovu su komunisti prisilili katolike koji prakticiraju istočni obred i vjerni su Papi, da se pridruže Pravoslavnoj crkvi, a oni članovi Grkokatoličke crkve koji su to odbili završili su u zatvoru.

- Križ ne želi biti stijeg koji se uzdiže, nego čisti izvor jednog novog načina života – života evanđelja, života blaženstva. Svjedok koji ima križ u srcu, a ne samo oko vrata, ne gleda nikoga kao neprijatelja, nego u svima vidi braću i sestre za koje je Isus dao svoj život - rekao je Papa.

Obraćajući se "braći i sestrama", Papa je rekao da su vidjeli te svjedoke.

- Čuvate lijepe uspomene na osobe koje su vas podizale i odgajale u vjeri. Skromni su to i jednostavni ljudi, koji su dali svoj život ljubeći do kraja. Oni su naši heroji, heroji svakodnevnog života, a njihovi životi mijenjaju povijest. Svjedoci rađaju druge svjedoke jer daju život. Tako se vjera širi: ne snagom svijeta, već mudrošću križa; ne strukturama, već svjedočenjem. I danas Gospodin, iz potresne tišine križa, pita sve nas, pita to i tebe, i tebe, i tebe, i mene: "Želiš li mi biti svjedok - rekao je Papa na kraju svoje homilije u Prešovu.

Grkokatolička Crkva u Slovačkoj ima status samosvojne metropolije ("sui iuris"), s tri biskupije – Prešov, Bratislava i Košice s oko 350.000 vjernika koji žive uglavnom u istočnom dijelu Slovačke, a među kojima uz Slovake i Rusine ima i mađarskih i romskih vjernika.