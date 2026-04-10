Papa organizirao sabor egzorcista: Nikada više demona nije bilo u svijetu nego sada

Papa Leo XIV ugostio je najviše svjetske egzorciste u Vatikanu krajem prošlog mjeseca. Sastanak je izrodio jedan zastrašujući zaključak: jako je porastao broj okultizma, ezoterizma i sotonista.

Papa je održao privatni sastanak s delegacijom svećenika iz Međunarodne udruge egzorcista (AIE), koji su „predstavili izvješće o rastućoj učestalosti slučajeva povezanih s okultizmom, ezoterizmom i sotonizmom te duhovnim posljedicama koje, prema njihovu mišljenju, to ima za mnoge ljude.”

Tijekom sastanka, Udruga je zamolila Papu da osigura da svaka biskupija u svijetu ima jednog ili više odgovarajuće obučenih egzorcističkih svećenika. Otac Francesco Bamonte, potpredsjednik AIE-a, rekao je da ignoriranje ovih zabrinutosti „ostavlja mnoge vjernike bez odgovarajućeg odgovora na teško duhovno trpljenje, ponekad ih gurajući prema neprikladnim rješenjima.”

„Tijekom audijencije, Papi je također predstavljen knjiga Smjernice za službu egzorcizma, zajedno sa slikom svetog Mihaela Arkanđela iz svetišta Monte Sant’Angelo,” izvijestio je EWTN Vatican.