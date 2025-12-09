Obavijesti

SASTANAK U REZIDENCIJI

Papa ugostio Zelenskog: Mir u Ukrajini će se postići dijalogom

Piše HINA,
Papa ugostio Zelenskog: Mir u Ukrajini će se postići dijalogom
Foto: Simone Risoluti/REUTERS

Zelenski se sastao s Lavom u papinskoj rezidenciji Castel Gandolfo, oko 30 kilometara jugoistočno od Vatikana, a kasnije tijekom dana trebao bi se sastati s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni u Rimu

Papa Lav naglasio je potrebu za nastavkom dijaloga radi postizanja "pravednog i trajnog mira" tijekom sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u utorak, priopćio je Vatikan.

Papa je "ponovio potrebu za nastavkom dijaloga i izrazio želju da trenutne diplomatske inicijative bez odlaganja donesu pravedan i trajan mir", navodi se u priopćenju.

"Raspravljalo se i o pitanjima ratnih zarobljenika i potrebi da se osigura povratak ukrajinske djece svojim obiteljima", priopćio je Vatikan, koji je posredovao između Kijeva i Moskve po pitanju djece.

Zelenski se sastao s Lavom u papinskoj rezidenciji Castel Gandolfo, oko 30 kilometara jugoistočno od Vatikana, a kasnije tijekom dana trebao bi se sastati s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni u Rimu.

Ukrajinski predsjednik boravi u Italiji kao dio napora da uz pomoć europskih saveznika uravnoteži nacrt mirovnog sporazuma s Rusijom koji podržava SAD, a koji se općenito smatra povoljnijim za Moskvu.

