Papa pozvao na kompromis za postizanje mira u Ukrajini: Moraju odustati od stajališta

Papa Lav XIV. u ponedjeljak je pozvao pregovarače koji nastoje okončati rat u Europi da budu spremni odustati od dijela svojih stajališta kako bi se postigao mir, dok napori za okončanje ruskog rata u Ukrajini i dalje ne daju rezultate.

Prvi američki papa, govoreći u Metzu, rodnom gradu jednog od utemeljitelja Europske unije Roberta Schumana, izrazio je žaljenje što se "rat vratio, čak i u Europu", opisujući sukob kao "novi besmisleni pokolj" koji svakodnevno odnosi brojne civilne živote.

U dosad najjasnijem iznošenju svoje političke vizije Europe, Lav je istodobno pohvalio europske integracije i multikulturalizam, u trenutku kada krajnja desnica jača diljem kontinenta.

Govoreći na francuskom, Lav je pozvao Europljane da se prisjete temeljnih vrijednosti na kojima počiva Europska unija, među kojima su vladavina prava i jednakost svih ljudi, bez obzira na rasu, boju kože, društveni položaj ili zanimanje.

Lav je svoj četverodnevni posjet Francuskoj počeo u petak upozorenjem da su Ujedinjeni narodi i druge multilateralne institucije u krizi te da bi međunarodni dijalog mogao postati tek "farsa".

Potreban dijalog za okončanje rata

"Moramo pokazati hrabrost u pregovorima i biti spremni odreći se nekih svojih stajališta za veće dobro mira", rekao je Lav, u poruci koja se odnosi i na rat u Ukrajini, pozivajući se na sličan apel pape Benedikta XV. iz 1917. godine, iz vremena krvoprolića Prvog svjetskog rata.

Lav je ponovno izrazio protivljenje povećanju europske vojne potrošnje, koja je prošle godine porasla najviše od završetka Hladnog rata, pod pritiskom američkog predsjednika Donalda Trumpa i zbog sve izraženije asertivnosti Rusije.

"Moramo se također čuvati iluzije da je ponovno naoružavanje odgovor", rekao je.

"Danas se moramo zapitati ulažemo li doista kreativne napore u promicanje svjetskog mira ili jednostavno pokušavamo 'zaustaviti plimu rata' i bolje se pripremiti za ratove za koje pretpostavljamo da tek dolaze", dodao je.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij prošlog je tjedna u New Yorku razgovarao s Trumpom o načinima okončanja rata koji je Rusija započela 2022. punom invazijom na Ukrajinu. Ruske snage zauzele su otprilike petinu ukrajinskog teritorija, a ni Moskva ni Kijev dosad nisu pokazali spremnost na ustupanje teritorija.

Prihvat i integracija migranata

Papa, koji često poziva svjetske čelnike na humaniji odnos prema migrantima, ponovio je poziv na uspostavu "legalnih i sigurnih puteva" za migraciju te na međunarodnu suradnju u borbi protiv trgovanja ljudima.

"Prihvatiti osobu znači integrirati je kao da je dio vlastite obitelji, pružajući joj priliku da razvija svoje talente, sposobnosti i senzibilitet", rekao je.

Lav je također oštro kritizirao restriktivnu imigracijsku politiku američkog predsjednika Donalda Trumpa te je pozvao Europu da očuva vladavinu prava i prihvati multikulturalizam.

"Europa je cvjetala i napredovala kada je uspijevala crpiti najbolje aspekte iz svoje prošlosti te ih na nove i kreativne načine iznova oblikovati kroz susrete s drugima. Danas odnosi među pojedincima i državama postaju sve manje civilizirani", poručio je.

Papa je dodao da se "vrijednost održavanja zadane riječi odbacuje, a umjesto toga ljudi se hvale lažima i prijevarama".