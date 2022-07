Papa priznao da zbog bolova u koljenu neće moći putovati istim ritmom, spominje i odreknuće

Ne vjerujem da ću moći zadržati isti ritam putovanja kao dosad. Mislim da se u mojim godinama i uz ovakva ograničenja moram čuvati kako bih mogao služiti Crkvi, ili pak razmisliti o mogućnosti da ostanem po strani, rekao je na tiskovnoj konferenciji na letu kojim se vraćao iz posjeta Kanadi, u noći na subotu.

- Iskreno, to nije katastrofa. Papu se može zamijeniti. To nije problem. Ipak, mislim da moram malo smanjiti napore - dodao je Papa koji se u pratnji novinara vraćao s 37. inozemnog putovanja od izbora za Papu 2013. "Ovo putovanje je donekle ispit: istina je da se ne može putovati u ovakvom stanju, možda treba promijeniti stil", priznao je, rekavši da će "i ubuduće nastojati putovati kako bi bio blizu ljudima jer je blizina način služenja".

Papa se tijekom ovog šestodnevnog posjeta uglavnom kretao u invalidskim kolicima i izgledao je slabo, ali je ipak pozdravljao mnoštvo iz svog papamobila.

Jorge Bergoglio je usto otklonio mogućnost kirurškog zahvata na koljenu, rekavši da osjeća "posljedice" anestezije kojoj je bio podvrgnut u srpnju 2021. tijekom operacije debelog crijeva.

Sveti Otac, rođen u Argentini, opetovao je želju da posjeti Kijev, ne otkrivajući pojedinosti te potvrdio da u rujnu planira put u Kazahstan gdje treba sudjelovati na sastanku na vrhu vjerskih čelnika.

Ujedno je kazao da će "prije" odlaska u Demokratsku Republiku Kongo posjetiti Južni Sudan, dvije zemlje u koje je trebao otputovati početkom srpnja, ali je put odgođen zbog njegova zdravstvenog stanja.

Na temu mogućeg odricanja, kao i njegov prethodnik Benedikt XVI., Papa je ponovio da su vrata "otvorena".

- Ali do danas nisam gurnuo ta vrata. Kako kažu, nisam to osjetio, da razmišljam o toj mogućnosti. Ali to ne znači da nakon sutra neću početi o tome razmišljati - rekao je.

'Nasilje nad domorodačkom djecom je genocid'

Papa je, govoreći o onome što se dogodilo u domovima koje su Rimokatolička i druge kršćanske crkve pokrenule kako bi nasilno asimilirale kanadsku starosjedilačku djecu, rekao da to predstavlja genocid.

Papa je tijekom jednotjednog putovanja u Kanadu u više navrata izrekao povijesnu ispriku za ulogu Crkve u politici.

U avionu ga je kanadski novinar upitao zašto tijekom putovanja nije upotrijebio riječ genocid i bi li prihvatio da su članovi Crkve sudjelovali u genocidu.

- Istina je da nisam upotrijebio tu riječ jer je se nisam sjetio. Ali sam opisao genocid. Ispričao sam se, tražio sam oprost za ovu aktivnost koja je bila genocid - rekao je Franjo.

- Osudio sam ovo, oduzimanje djece i pokušaj promjene njihove kulture, njihovih umova, promjena njihove tradicije, rase, cijele kulture - dodao je papa potvrdivši da to smatra genocidom.

Između 1881. i 1996. više od 150.000 domorodačke djece odvojeno je od roditelja i dovedeno u internate, gdje su mnogi od njih bili izgladnjivani, podvrgnuti batinanju i seksualnom iskorištavanju.

