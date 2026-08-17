Papa ženama daje vlast, u našoj Crkvi je to još nezamislivo!

Dok se dio domaće katoličke javnosti kod nas još prepire smije li se pričest primiti na ruku i kako se žena treba odijevati u crkvi, u Vatikanu se dogodilo nešto mnogo opasnije za takav mentalitet: žene su počele upravljati Crkvom. Jedna žena vodi dikasterij, druga upravlja Državom Vatikanskoga Grada, treća sudjeluje u procesu izbora biskupa, četvrta sjedi za sinodalnim stolom s pravom glasa. Ono što bi donedavno izazvalo popriličan potres danas izgleda kao rutina. Dok domaći čuvari pravovjerja još motre granice prema Zapadu, revolucija im je prošla kroz Rim, uredno evidentirana u službenom biltenu i ovjerena pečatom.