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ŽENE U CRKVI PLUS+

Papa ženama daje vlast, u našoj Crkvi je to još nezamislivo!

Piše Dalibor Milas,
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Papa ženama daje vlast, u našoj Crkvi je to još nezamislivo!
Foto: REMO CASILLI/REUTERS
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Vatikanska imenovanja otvaraju neugodna pitanja i za Crkvu u Hrvatskoj. Gdje su žene na mjestima odlučivanja i u našoj Crkvi? Kad će HBK urede i projekte povjeriti ženama, pita se teolog Milas u Expressu

Dok se dio domaće katoličke javnosti kod nas još prepire smije li se pričest primiti na ruku i kako se žena treba odijevati u crkvi, u Vatikanu se dogodilo nešto mnogo opasnije za takav mentalitet: žene su počele upravljati Crkvom. Jedna žena vodi dikasterij, druga upravlja Državom Vatikanskoga Grada, treća sudjeluje u procesu izbora biskupa, četvrta sjedi za sinodalnim stolom s pravom glasa. Ono što bi donedavno izazvalo popriličan potres danas izgleda kao rutina. Dok domaći čuvari pravovjerja još motre granice prema Zapadu, revolucija im je prošla kroz Rim, uredno evidentirana u službenom biltenu i ovjerena pečatom.

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