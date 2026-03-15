DIGITALIZACIJA U OBRAZOVANJU

Papirnate svjedodžbe zamijenit će digitalni dokumenti i QR kod

Piše Julia Očić,
Ilustracija | Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

Papirnate svjedodžbe od ove godine odlaze u povijest te se uvode e-svjedodžbe. Učenici će tako umjesto papira dobiti - digitalni dokument i QR kod, doznaje Dnevnik Nove TV.

Kako je objasnio Antun Matija Filipović, voditelj službe za operativnu sigurnost CARNET-a, svaki digitalni dokument na sebi će imati jedinstveni kod koji predstavlja način na koji će ga netko drugi, treća strana poput poslodavca ili neke druge službe, moći verificirati. Pristup dokumentu u ime maloljetnog učenika imat će i roditelji.

Sve svjedodžbe nalazit će se u središnjem digitalnom registru, a dokument će se moći preuzeti preko sustava e-Građani. Ispravnost dokumenta provjeravat će se preko QR koda. Također, kako je pojasnio Filipović, svatko će moći i isprintati svoj digitalni dokument.

Ovu odluku pozdravili su i ravnatelji jer za njih to znači manje administracije.

- Ja imam 600 učenika i bilo je to zanimljivo, ali bio je to i sladak posao, potpisivanje svjedodžbi i provjera pedagoške dokumentacije i tako dalje. Sada će se to odvijati na drugi način, dakle putem digitalnih potpisa. Uglavnom, izazov je, vidjet ćemo kako će biti. U svakom slučaju, e-svjedodžbe će potpuno onemogućiti bilo kakvo krivotvorenje svjedodžbi - rekao je Josip Petrović, ravnatelj Osnovne škole Trnsko.

Dodao je također da su svečane podjele svjedodžbi, osobito za učenike osmi razreda, važan i lijep program za koji se nada ga ovaj način pristupa svjedodžbama neće umanjiti.

U istom sustavu bit će pohranjene i sve druge obrazovne isprave, kao što su, primjerice, diplome, a ova digitalizacija u obrazovanju Hrvatsku stavlja u europski vrh kako bi sve bilo dostupno jednim klikom.
 

