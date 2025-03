Papreno ga kaznili! Pijan bez vozačke vozio u Brckovljanima

Policija je privela muškarca (39) u Brckovljanima nakon što je vozio pijan, javila je zagrebačka policija. Muškarca su zaustavili u petak oko 19:30 sati kada se kretao Ulicom Stanka Vraza u smjeru juga.





Kada je muškarac došao do kućnog broja 10 zaustavili su ga policajci prilikom nadzora prometa. Utvrdili su da je vozio auto bez položene vozače dozvole. Također su utvrdili da mu je vozačka dozvola prethodno poništena i to zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Uz to je vozio pod utjecajem od 2,21 promila alkohola u organizmu.

Vozač je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do otrježnjenja, a zatim doveden na nadležni prekršajni sud. Također, vozaču je sukladno članku 229. stavku 8. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a temeljem članka 76. a Prekršajnog zakona privremeno oduzet osobni automobil.





U optužnom prijedlogu, obzirom da je već više puta pravomoćno kažnjavan za teške prometne prekršaje, policija je predložila da se vozaču izrekne kazna zatvora 60 dana, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije u trajanju od 12 mjeseca kada položi vozački ispit te da mu se trajno oduzme osobni automobil kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja.

Sud je muškarca proglasio krivim te mu je pravomoćnom presudom izrečena novčana kazna u visini od 2.800 eura.