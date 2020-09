Par sati uoči prve debate Joe Biden objavio poreznu prijavu

<p>U prvoj od tri predstojeće predsjedničke debate suprostavit će se predsjednik SAD-a <strong>Donald Trump </strong>(74)<strong> </strong>i demokrat <strong>Joe Biden</strong> (77), a debatu ćete moći pratiti uživo na 24sata od 3 sata ujutro.</p><p>Stručnjaci kažu kako će se Trump u debati morati suočiti s katastrofom koju je prouzročila pandemija korona virusa u zemlji, a koju nije uspio zaustaviti kao ni smrti više od 210 tisuća Amerikanaca.</p><p>Prema zadnjim podacima od ponedjeljka, SAD se ponovno bori s naglim povećanjem broja zaraženih korona virusom u čak 21 državi. U isto vrijeme Trump ignorira upozorenja zdravstvene zajednice i građanima poručuje kako panedmija jenjava, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/29/politics/donald-trump-coronavirus-election-2020-debate-joe-biden/index.html?iid=ob_lockedrail_topeditorial" target="_blank">CNN</a>.</p><p><b>Debatu možete pratiti na 24sata uživo od 3 sata ujutro...</b></p><p>Debata će se sastojati od šest tematskih cjelina: Trumpovi i Bidenovi dosjei, Vrhovni Sud, Korona virus, Ekonomija, Rasizam i nasilje u američkim gradovima i Integritet izbora - javlja <a href="https://edition.cnn.com/2020/09/29/politics/presidential-debate-tonight/index.html" target="_blank">CNN</a>. Svaka cjelina trajat će oko 15 minuta i kandidati će imati dvije minute za odgovor nakon što voditelj postavi pitanje.</p><p>Debata će početi u 21 sat po lokalnom vremenu, odnosno u 3 ujutro po srednjoeuropskom vremenu, i trajat će 90 minuta. Održat će se u Clevelandu, a moderirat će je <strong>Chris Wallace</strong>, voditelj "Fox News Sunday".</p><h2>BIden i supruga platili 299.34 dolara poreza</h2><p>Joe Biden je u utorak objavio svoje porezne prijave za 2019., uoči predsjedničke debate s Donaldom Trumpom, koji se našao na meti medija zbog objave informacija o njegovim krajnje malim uplatama poreza i izbjegavanja da objavi svoje porezne prijave.</p><p>Dokumenti koje je demokratski kandidat za Bijelu kuću objavio na svojoj mrežnoj stranici pokazuju da su Biden i njegova supruga platili lani 299.346 dolara saveznog poreza.</p><p>U nedjelju je New York Times otkrio da je Donald Trump, koji od izbora za predsjednika ne želi objaviti svoje porezne prijave, 2016. platio tek 750 dolara poreza saveznoj državi.</p><p>Porezne prijave za prošlu godinu objavila je i kalifornijska senatorica Kamala Harris, Bidenova kandidatkinja za potpredsjednicu Sjedinjenih Država.</p><p>- Ovo je povijesna razina transparentnosti koja bi Amerikancima trebala vratiti vjeru da će njihovi čelnici brinuti za njih, a ne samo za sebe - rekla je zamjenica šefa Bidenove kampanje Kate Bedingfield u razgovoru s novinarima.</p><p>"Gospodine predsjedniče, objavite svoje porezne prijave ili zašutite", dodala je.</p><p>Debata u utorak mogla bi biti ključna za Bidena ako pokaže da je sposoban suprotstaviti se Trumpu i preuzeti Ovalni ured, smatraju analitičari.</p><p>Biden vodi protiv Trumpa u anketama na državnoj razini, no istraživanja na razinama ključnih saveznih država pokazuju da je između dva kandidata razlika manja.</p><p>Iako se čini da je većina glasača već odlučila za koga će glasati, i dalje su mogući obrati. Po istraživanju koje su Reuters i Ipsos proveli između 22. i 24. rujna, oko 17 posto Trumpovih i Bidenovih birača tvrdi da su spremni promijeniti svoje mišljenje.</p><p>Oko 9 posto onih koji kažu da će vjerojatno izaći na birališta još se nije odlučilo ni za jednog kandidata, više od dvostruko manje nego na prošlim izborima 2016. godine.</p><p>"Birači su se odlučili u vezi Donalda Trumpa. No još ne znaju što da misle o Joeu Bidenu", rekao je republikanski strateg Alex Conant, pomoćnik senatora Marca Rubia tijekom njegove kandidature na predizborima 2016. godine.</p><p>"Ako Biden pokaže da ne plaši neovisne i da je sposoban obavljati funkciju predsjednika, to će mu znatno pomoći", smatra Conant.</p>