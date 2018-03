Par se ljubio na 'zebri', a to ga je razljutilo pa ih je pregazio!

Sud u Frankfurtu je u srijedu vozača (27) osudio na pet i pol godina. On je u rujnu 2015. godine u njemačkom Kriftelu na pješačkom prijelazu pregazio ženu koja je umrla od ozljeda. Tužitelji su za vozača tražili šest i pol godina zatvora. Osuđenog vozača je u noći na 6. rujna razljutio par jer se ljubio na pješačkom prijelazu. Vozač je bio pijan i ljut te je vozilom krenuo na par. Žena (41) je završila ispod kotača vozila koje ju je vuklo još nekoliko stotina metara.

Sud je zaključio da je vozač imao "neshvatljivo pomračenje uma". Vozilom je par vrlo lako mogao zaobići. Samo srećom zaručnik (40) ubijene žene nije ozlijeđen. Muškarac je nekoliko minuta prije nego je žena stradala, s njom bio na festivalu. Nakon naleta automobila doslovno je bio van sebe.

Na početku suđenja vozač je tvrdio da ženu nije vidio jer se bavio uređajem za navigaciju. Rekao je i da mu je to najveća greška koju je u životu napravio. Njegov putnik je posvjedočio da je vozač na festivalu popio tri do pet čaša jabučnog vina. Rekao je da je sve bilo normalno do naleta na pješakinju. I odvjetnik osuđenog kao i oštećena strana su najavili žalbe na presudu, piše Hessenschau.de.