PARADA PONOSA I KIĆA Ovako je prošla povorka u Hamburgu

Događanje Christopher Street Day obilježavaju ustanak Stonewall iz lipnja 1969. u New Yorku, kada je policijska racija u baru Stonewall Inn u ulici Christopher Street potaknula dane prosvjeda koji su pomogli pokrenuti moderni pokret za prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i queer osoba. CSD je naziv koji se često koristi za Povorku ponosa u Njemačkoj. | Foto: LISI NIESNER/REUTERS