PARADA PONOSA I KIĆA Ovako je prošla povorka u Hamburgu

Tisuće ljudi u subotu su prošle sjevernim njemačkim gradom Hamburgom na svojoj godišnjoj povorci ponosa, tjedan dana nakon što je islamistički teroristički napad na Berlinski Pride odnio jedan ženski život i ozlijedio 31 osobu.
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Pod sloganom "Queer solidarnost. Zauzmi stav - za budućnost bez straha!" povorka od 60 platformi koje predstavljaju tvrtke, udruge, političke stranke i Protestantsku crkvu prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT+ osobe.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Pod sloganom "Queer solidarnost. Zauzmi stav - za budućnost bez straha!" povorka od 60 platformi koje predstavljaju tvrtke, udruge, političke stranke i Protestantsku crkvu prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT+ osobe. |
Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Pod sloganom "Queer solidarnost. Zauzmi stav - za budućnost bez straha!" povorka od 60 platformi koje predstavljaju tvrtke, udruge, političke stranke i Protestantsku crkvu prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT+ osobe.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Organizatori su rekli da su očekivali sudjelovanje oko 250 tisuća ljudi na događanju, iako policija još nije objavila procjenu posjećenosti.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Hamburška policija udvostručila je broj raspoređenih policajaca u usporedbi s prošlom godinom nakon preustroja sigurnosnih planova koji je uslijedio zbog berlinskog napada.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Bila je i platforma Berlinske CSD udruge - neprofitne organizacije koja organizira gradsku paradu Christopher Street Day ili povorku ponosa - sa sudionicima koji su nosili tamnu odjeću u počast žrtvama.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Događanje Christopher Street Day obilježavaju ustanak Stonewall iz lipnja 1969. u New Yorku, kada je policijska racija u baru Stonewall Inn u ulici Christopher Street potaknula dane prosvjeda koji su pomogli pokrenuti moderni pokret za prava lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i queer osoba. CSD je naziv koji se često koristi za Povorku ponosa u Njemačkoj.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Među prisutnima na hamburškoj paradi bila je Olivia Jones, poznata ličnost u gradu i možda najpoznatija njemačka drag queen, kao i nekoliko političara iz lijevo-centrističke Socijaldemokratske stranke (SPD) i Zelenih, uključujući parlamentarnog lidera SPD-a Matthiasa Mierscha.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS