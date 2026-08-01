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PORUKA SOLIDARNOSTI

PARADA PONOSA I KIĆA Ovako je prošla povorka u Hamburgu

Tisuće ljudi u subotu su prošle sjevernim njemačkim gradom Hamburgom na svojoj godišnjoj povorci ponosa, tjedan dana nakon što je islamistički teroristički napad na Berlinski Pride odnio jedan ženski život i ozlijedio 31 osobu.
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Revellers attend the annual Christopher Street Day (CSD) LGBTQ+ Pride demonstration, in Hamburg
Pod sloganom "Queer solidarnost. Zauzmi stav - za budućnost bez straha!" povorka od 60 platformi koje predstavljaju tvrtke, udruge, političke stranke i Protestantsku crkvu prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT+ osobe. | Foto: LISI NIESNER/REUTERS
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Pod sloganom "Queer solidarnost. Zauzmi stav - za budućnost bez straha!" povorka od 60 platformi koje predstavljaju tvrtke, udruge, političke stranke i Protestantsku crkvu prošla je središtem grada kako bi proslavila raznolikost i pozvala na jednaka prava za LGBT+ osobe. | Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Komentari 2

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