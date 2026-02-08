Obavijesti

Paradoks EU nuklearnog štita: Svi bi zaštitu Pariza, ali Francuzi odlučuju koga će štititi...

Piše Ekspertni tim Expressa,
Čitanje članka: 4 min
NOVI EXPRESS Nakon Trumpovih diverzija NATO saveza i suzdržavanja od savezništva države EU sve češće spominju vlastiti nuklearni kišobran. Objašnjavamo gdje su golemi problemi toga konstrukta

Admiral

Kad Friedrich Merz na summitu Europske pučke stranke u Zagrebu izgovori sintagmu “europski nuklearni štit”, a Andrej Plenković ozbiljno kimne glavom, prizor djeluje kao da se donosi odluka od sudbinskog značenja, a ne da se sudjeluje u još jednoj europskoj vježbi simboličke politike. Ozbiljnost je gusta, ritualna, gotovo liturgijska. Riječi se biraju pažljivo, ton je uzvišen, a kamera hvata državničke profile. Samo što se iza te scenografije ne krije nova sigurnosna arhitektura, nego još jedna ideja u fazi političke skice, predodređena da nakon nekoliko radnih skupina i “non-papera” završi u briselskoj ladici s poznatim natpisom: ambiciozno, ali neizvedivo u postojećim okolnostima.

