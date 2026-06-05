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Paradoksi politike: Kampanju dr. Kekin ruši gradska vlast

Piše Igor Alborghetti, Igor_Alborghetti,
Čitanje članka: 1 min
Paradoksi politike: Kampanju dr. Kekin ruši gradska vlast
Zagreb: Ivana Kekin o istražnom povjerenstvu o femicidima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Medikol je, kaže Kekin, od 2007. uprihodio 200 milijuna javnih eura. A jebemu miša, taksist Rajković, vlasnik Medikola, zna kako se skladno vozi s vlasti.

U velikim glavama zagrebačke gradske vlasti vlada jedna posebna vrsta smantanosti. Znate da zastupnica Ivana Kekin, sa stranačkim mačem u ruci, raskrinkava “interesno-klijentelistički zli krug privatnih klinika i državnih bolnica”. Proziva šefove javnih bolničkih ustanova (možda prešuti konkretna imena kad je riječ o vlasnicima-liječnicima koji su zaposleni gdje i ona) koji doslovno za siću ustupaju prostor i preusmjeravaju pacijente na skupe dijagnostičke aparate privatnika. Jer njihove bolnice imaju viša prostora, a manjka dijagnostičkih aparata. Dotle, u dubokoj pozadini, sasvim ležerno, gradska uprava, kojom upravlja ista politička opcija kojoj pripada dr. Kekin, održava i širi poslove s privatnim klinikama. Prvo s notornim Medikolom (“težak” 450 tisuća eura), a kad je taj istekao, novi je potpisan s drugim privatnikom.

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Komentari 2
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