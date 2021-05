Antuna Bošnjakovića (36) od milja zvanog Toni, gubitak nogu pod vlakom nije spriječio da bude uspješan sportaš i veliki humanitarac. Čim je zatresla Petrinja, otišao je ondje pomagati drugima u nevolji. Ako mu je nešto mrsko onda je to politika, no i bez stranke je kaže primoran izaći na lokalne izbore jer se ovoga puta bori za djecu i park u Dubravi.

Jedan park u kojem je i sam proveo djetinjstvo i u kojem želi da stotine drugih mališana zajedno s njegovim sinom koji ima cerebralnu paralizu, ostane oaza radosti bio je poticaj na muku koju prolaze u kampanji jer niti on niti ljudi oko njega nisu profesionalni političari.

- To je naša zelena oaza za bijeg od vrućine asfalta. Prije svega to je dom velikog broja naše djece, sigurno mjesto na koje roditelji šalju djecu igrati se. Sva ta djeca podržavaju ovu borbu, stalno me u nevjerici propitkuju "Toni, hoće li stvarno nestati Mjesna?". Ja sam na njoj odrastao, tamo nema drveta na koje se nisam penjao.

Društvo, nogomet, navečer skrivača, curice, nemali broj parova prvi se put poljubio upravo na Mjesnoj. Mjesna je bila punkt u pripremi za Domovinski rat, na njoj je formirana i mađarskim kalašnjikovima naoružana cijela dobrovoljačka satnija naših susjeda. To je kultno mjesto, srce našeg kvarta – kaže nam Bošnjaković. Borba za njihovu zelenu oazu traje više od godine dana.



- Već 16 mjeseci traje borba u kojoj smo svim legalnim i dostupnim demokratskim sredstvima pokušali spasiti posljednje javno zelenilo, šumarak, drvored, dva dječja parka i igralište u izbornoj jedinici veličine grada Pazina. Nas 7000 nemamo školu, vrtić, crkvu, umirovljenički dom, koš za pseći izmet, naš je kvart potpuno zapostavljan zadnjih 20 godina.

Nisam mogao prekriženih ruku gledati kako moje dijete i njegovi prijatelji gube posljednje što imamo, ono što sam ja kao klinac uživao. Nisam mogao šutke dozvoliti da moram svoje dijete staviti u auto da bih ga odveo u park ili zelenilo. Što je najgore, na vrijeme, u veljači 2020. smo javno i transparentom na prosvjedu tražili da Grad spasi južnu parcelu koja je 2017. privatizirana. Bila je na oglasu po smiješnoj cijeni. Grad nije reagirao i dva mjeseca kasnije, na naš užas i ona je prodana – priča nam Bošnjaković zbog čega se uopće upustio u lokalnu političku borbu. Opisao nam je načine na koje su se sada borili za taj komad zelenila.

- Više od 1000 nas je potpisalo peticiju kojom smo tražili spas kompleksa. Dva prosvjeda popratili su gotovo svi mediji. Pjevao nam je Davorin Bogović, podijelili smo 75 kg pečenog mesa, 40 kg graha, stotine litara sokova i prikupili 3000 kuna donacije za Palčiće. Svi građani jednoglasno su stali za spas naše Mjesne koju su prije 50 godina dobrovoljno svojim rukama gradili naši očevi i susjedi. Njihova svjedočanstva o tome snimili smo i objavili.

Tražili smo Grad otkup ili zamjenu tih parcela, za što su novi vlasnici zainteresirani, ali Grad nije mario i dao im adekvatne ponude. Vijećnici lokalne samouprave lagali su nas opet i opet. Pisali smo molbe i dopise, a temu smo uspjeli dogurati i na gradsku Skupštinu. Od svega nije bilo baš ništa. Neminovan zaključak bio je da je jedina opcija nastaviti borbu kroz tijela lokalne samouprave – kaže Bošnjaković.



Do roka za predaju potpisa Izbornom povjerenstvu uspjeli su pripremiti liste za svih 8 mjesnih odbora gradske četvrti Donja Dubrava koja broji 36.000 stanovnika.

- To je uspjelo samo još tri druge opcije, a nije uspjelo niti SDP-u. Skupili smo tisuće pravovaljanih potpisa na stotinama obrazaca koje je teško i izbrojati. Ovakve sinergije cijele Donje Dubrave u želji za promjenom nikad do sada nije bilo. Podrška koju dobivamo iz velikog dijela naroda ponosi nas, ispunjava naša srca i potvrđuje ispravnost našeg puta – dodao je. Kada je u pitanju bilo kakva politička promidžba uvijek se nameće pitanje financiranja. A evo kako su se oni snašli.



- Isključivo donacijama naših građana i simpatizera. Imamo kreativnu kampanju, a sebe mogu nazvati majstorom improvizacije i ekonomije. Izradili smo majice s našim simbolom "drveta života" kojem korijen čine ulice naše četvrti. Majice su postale hit i dijelili smo ih kao poklon donatorima. Prvih 3200 uloženih kuna tako smo utrostručili, tim sredstvima otisnuli smo nove majice tako da su se donacije popele na desetak tisuća kuna do sada. To smo uložili u baner, plakate i promotivne skupove koje smo održali – rekao je. Ističe kako svi u kvartu poštuju nove vlasnike i njih ne krive za ništa.



- Ova je kriza isključivo propust Grada. Gradnju stoga ne možemo spriječiti, nego jedino nastaviti napore na potrazi za rješenjem koje se uvijek može naći dok drveće još nije srušeno. Kao vijećnici imat ćemo demokratske ovlasti za tražiti Grad otkup ili zamjene parcela, uz obeštećenje novih vlasnika zbog čekanja. Mi želimo da oni dobiju bolje parcele kojih u Donjoj Dubravi i gradu ima.

Što veći broj naših kandidata mora ući u Vijeće gradske četvrti kako bismo imali što jači demokratski mehanizam za pritisak na službe i vlast Grada. Dosadašnja lokalna samouprava u kojoj je apsolutnu vlast imala stranka BM365 nam je poručivala "vi ste ulica, šačica nezadovoljnih". Nakon izbora sve će se karte miješati ispočetka svima, jer baš nitko nije favorit. Slagat će se nove većine ovisno o rezultatima, pregovarat će svi sa svima i nitko sad ne može prognozirati ishod. Krucijalno za našu borbu je tko će imati vlast u gradskoj Skupštini i s njima ćemo nastojati slagati nove lokalne većine kako bismo imali što jače adute za spas Mjesne i provođenje ostalih točki našeg programa – opisuje Bošnjaković kako vidi rješenje ovog problema.

Ako uspiju u svom političkom pothvatu, pitali smo na čemu će raditi narednih četiri godine osim spomenutog parka.

- Izradili smo programe i za cijelu četvrt i posebno za svaki mjesni odbor. Osnovno je: zaštita svih zelenih površina, sadnja drveća i zelenila gdje god je moguće.

Izgradnja modernih dječjih parkova i razvoj dječje infrastrukture u svakom mjesnom odboru. Poboljšanje komunikacije s građanima, otvaranje objekata mjesnih odbora građanima za druženja i proslave. Redoviti sastanci s građanima s ciljem rješavanja problema svih vrsta. Svi naši vijećnici bit će na stalnom raspolaganju građanima. Organizacija javnih rasprava oko svih kapitalnih projekata. Izgradnja novih te modernizacija postojećih igrališta i sportskih sadržaja.

Povećanje i razvoj pristupačnosti osobama s invaliditetom. Povećavanje sigurnosti u prometu. Razvoj komunalne infrastrukture i promocija ekološke osviještenosti – rekao je. Tijekom razgovora je izjavio kako mu se politika već 'ogadila', a još u nju nije pravo ni kročio.

- Za razliku od stranki, izlazak na izbore putem nezavisnih lista je rudarski, rovovski posao koji zahtjeva veliki rad i odricanja. Nemali broj nas izdvojio je vlastiti novac i odrekao se osobnih životnih prioriteta i obaveza da se posveti radu u kampanji i promociji naših lista. Uzeo sam godišnji odmor da bih dnevno mogao zalijepiti stotine plakata.

Po kvartu su već počele sasvim neutemeljene priče "prodali ste se" premda ne postoji odgovor kome i pošto. Stotine plakata su nam naši protivnici potrgali, no to nas čini ponosnima jer znamo da nas se boje. I samo neka trgaju, njihov strah nama je najbolja reklama – rekao je i na kraju zaključio: "Kada bi u svakoj izbornoj jedinici u Hrvatskoj postojale liste poput naših, demokracija u Hrvatskoj bila bi sasvim drugačija, ništa više ne bi bilo isto."