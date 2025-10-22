Louvre u Parizu ponovno otvoren nakon drske pljačke kraljevskih dragulja vrijednih 88 milijuna eura! Lopovi pobjegli na motociklima, ali dijademu carice Eugenije ispustili
Pariški muzej Louvre ponovno otvoren nakon pljačke nakita
Muzej Louvre u Parizu ponovno je otvoren u srijedu, tri dana nakon što su lopovi ukrali povijesne kraljevske dragulje vrijedne 88 milijuna eura. Posjetitelji su počeli u srijedu ujutro prolaziti kroz ulazna vrata muzeja prvi put od drske pljačke, koja je dospjela na naslovnice diljem svijeta.
Četiri lopova izvela su u nedjelju ujutro smjelu pljačku popevši se na kat radnom dizalicom za prenošenje tereta, gdje su razbili prozor.
Uzeli su predmete iz galerije s kraljevskim nakitom i pobjegli na motociklima.
Među osam komada ukradenog nakita nalazila se tijara i naušnice kraljice Marije Amalije i kraljice Hortenzije iz ranog 19. stoljeća.
Dijadema carice Eugenije pronađena je pred muzejem, navodno ispuštena tijekom bijega.
