Pariški muzej Louvre ponovno otvoren nakon pljačke nakita

Muzej Louvre u Parizu ponovno je otvoren u srijedu, tri dana nakon što su lopovi ukrali povijesne kraljevske dragulje vrijedne 88 milijuna eura. Posjetitelji su počeli u srijedu ujutro prolaziti kroz ulazna vrata muzeja prvi put od drske pljačke, koja je dospjela na naslovnice diljem svijeta.

Četiri lopova izvela su u nedjelju ujutro smjelu pljačku popevši se na kat radnom dizalicom za prenošenje tereta, gdje su razbili prozor.

Uzeli su predmete iz galerije s kraljevskim nakitom i pobjegli na motociklima.

Među osam komada ukradenog nakita nalazila se tijara i naušnice kraljice Marije Amalije i kraljice Hortenzije iz ranog 19. stoljeća.

Dijadema carice Eugenije pronađena je pred muzejem, navodno ispuštena tijekom bijega.