Parlament glasa o sporazumu, bez izjave o budućim odnosima

Britanska premijerka Theresa May stavit će na glasovanje u parlamentu u petak svoj sporazum o Brexitu, ali ne i političku izjavu o budućim odnosima, u pokušaju da okonča zastoj oko izlaska Ujedinjenog Kraljevstva iz Europske unije.

Glasovanje na dan kada je Britanija trebala izaći iz EU-a pokazuje dubinu trogodišnje krize Brexita. Neizvjesno je kako će, kada će i hoće li uopće izaći.

Zastupnici će glasovati o sporazumu na 585 stranica koji je May sklopila s EU-om, ali ne i o političkoj izjavi o budućim odnosima, u potezu koji je zbunio zastupnike.

Očekuju se prosvjedi protiv izlaska iz EU

Dok May pokušava spasiti svoj dvaput poraženi sporazum o Brexitu, očekuje se da će tisuće ljudi koji se protive odgodi izlaska prosvjedovati u središtu Londona.

Usred kaosa May se dogovorila s EU-om od odgodi Brexita s planiranog 29. ožujka do 12. travnja te mogućom daljnjom odgodom do 22. svibnja pod uvjetom da parlament ovoga tjedna ratificira paket o razvodu.

- To je u stvari posljednja prilika koju imamo da glasujemo za brexit kako ga mi shvaćamo - rekao je Liam Fox, ministar trgovine koji podržava premijerkin Brexit.

May je obećala u srijedu da će podnijeti ostavku ako njezin sporazum bude usvojen, ali čak ni time nije pridobila mnoge pristaše Brexita u njezinoj stranci. Oni kažu da njezin sporazum predviđa da Ujedinjeno Kraljevstvo ostane previše vezano uz EU.

Neizvjesnost oko Brexita, najvažnijeg političkog i ekonomskog poteza Ujedinjenog Kraljevstva od Drugog svjetskog rata, užasava saveznike i ulagače.

Protivnici izlaska Britanije iz EU-a strahuju da bi zbog brexita zemlja mogla osiromašiti te da će on podijeliti Zapad koji se bori s nekonvencionalnim američkim predsjedništvom Donalda Trumpa i rastućom nametljivošću Rusije i Kine.

Pristaše Brexita kažu da iako bi izlazak mogao donijeti kratkotrajnu nestabilnost, dugoročno će Velikoj Britaniji omogućiti napredak.

Ako sporazum prođe, vlada vjeruje da će to zadovoljiti uvjete koje je postavio EU kako bi odgodio brexit do 22. svibnja. Ti su uvjeti postavljeni na summitu Europskog vijeća 21. ožujka.

Međutim, taj rezultat neće ispuniti kriterije britanskog zakona za formalnu ratifikaciju paketa o razvodu.

Za ratifikaciju vlada mora imati odobrenje parlamenta i za sporazum i za političku izjavu o budućim odnosima. To će stoga zahtijevati još jedno glasovanje.