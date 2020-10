Parovi ZOO vrta ne skrivaju da se vole: '10 godina su zajedno'

Dolaskom leopardice Odilie u zagrebački ZOO vrt Tadzik je sasvim promijenio ponašanje i samo se oko nje mota, a dvogrbojj devi Abdulu doslovce "cure sline" za Ajshom

<p>Jednogodišnja kineska leopardica Odilia rođena u austrijskom gradiću Haagu promijenila je svoju prebivališnu adresu na ZOO vrt Zagreb gdje se pridružila Tadziku, četverogodišnjem leopardu i između njih, kako se čini - cvjetaju ruže.</p><p><br/> - Tadziki otkako je ugledao Odiliu sasvim druga mačka, a ona se otpočetka ponašala rezervirano, nije mu dala blizu, ali sada mijenja ploču. Dopodne su bili zajedno, zatim je on otišao u nastambu, a ona ga je krenula tražiti, to je dobar znak - rekao je <strong>Damir Skok</strong>, ravnatelj ZOO-vrta Zagreb. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong> Ženka leoparda plodna je samo tri dana u godini</p><p>Zanimljivo je da je ženka plodna samo nekoliko dana u godini, u prosjeku oko tri dana.</p><p>- Vjerujem da Tadzik to neće propustiti, ali dajmo vremena našim mladencima da se upoznaju - dodao je ravnatelj.</p><p><br/> To dvoje kineskih leoparda uključeno je u uzgojni program europskih ZOO-vrtova jer se radi o ugroženoj, endemskoj podvrsti leoparda koje živi samo u sjeveroistočnoj Kini. Tamo je ostalo manje od petsto jedinki. </p><p><br/> - Čovjek ih ugrožava fragmentacijom i uništavanjem njihova staništa te nezakonitim lovom najčešće iz praznovjerja jer neki ljudi vjeruju kako kosti i vibrise, tj. osjetilne dlake na obrazima kineskih leoparda koje mi zovemo "brkovi" donose sreću - objasnila je <strong>Dijana Beneta</strong>, zoologinja zagrebačkog ZOO vrta. Vrsta je nestala sa 75 posto prostora koji je nekada nastanjivala. To znači da bi vrlo brzo moglo doći do izumiranja kineskog leoparda u prirodi.</p><h2>Dvogrbe deve porijeklom su iz Azije</h2><p>Osim leopardima, ruže cvjetaju i dvogrbim devama Abdulu i Ajshi koji su "zajedno" već desetak godina. Prosječni životni vijek im je oko 35 godina, a inače žive u hladnim pustinjama Azije i podnose temperature i do minus 40 stupnjeva Celzija. Štiti ih debelo krzno, zatvaraju nosnice i s velikim gustim trepavicama zatvaraju kapke, a u grbama čuvaju masti za nepovoljne uvjete. </p><p><br/> -Kada se mužjak udvara ženki možete vidjeti kako mu curi slina, tako znamo da joj je jako privržen - rekla je Dijana Beneta.</p><h2>Plavolice rode nakon tri godine dobile i potomstvo</h2><p>Par plavolicih roda u ZOO vrt Zagreb stigle su 2016. godine kao odrasle ptice, a tek su prošle godine dobili dva mladunca koji su sada uspješno stasali i na okupu su.</p><p><br/> -Odmah su se povezali, ali razmnožavanje dosada nije bilo uspješno jer to ipak malo drugačije funkcionira u ptičjem svijetu. Prvo uče kako sagraditi gnijezdo, kako loviti hranu odnosno savladavaju tehnike podizanja obitelji - objasnio je Tomislav Krizmanić, edukator ZOO-vrta. Otkrio nam je i kako ptice prepoznaju svoju mladunčad do njihovog osamostaljenja nakon čega ih tretiraju kao svaku drugu jedinku.</p><h2>Banda merkata stalno je na oprezu</h2><p>Merkati žive u velikim skupinama koje zovemo "bandama" jer žive po principu "Svi za jednog, jedan za sve." U svakoj je grupi jedan dominantni par koji se razmnožava. Svi ostali su njihovi prijašnji mladunci, ne razmnožavaju se i rade kako bi zajednički podigli novu mladunčad.</p><p><br/> -U prirodi žive u polupustinjskim krajevima s oskudnom hranom pa si tako osiguravaju opstanak. Stalno motre na grabežljivce - objašnjava Krizmanić. Kaže da kao grupa jako dobro funkcioniraju i svi dobro obavljaju svoje poslove. "Roditelji" su već nekoliko godina zajedno.</p>