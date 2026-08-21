PARTY NA LIČKI Gađala ga je pepeljarom, sad se ljube: Ovako je HDZ već upozoravao Petryja

Nakon što su 24sata objavila snimke ludog tuluma ličkog župana u pubu u Gospiću, doznajemo kako je mnogim HDZ-ovcima prekipjelo zbog sumanutog ponašanja Ernesta Petryja u trenucima kada je cijela država na nogama zbog toksičnog otpada u Lici. Iz stranke neslužbeno doznajemo da je župan Petry već dva puta upozoren na neprimjereno ponašanje u zadnjih godinu dana. Zadnji put to je bilo kad ga je djevojka sa snimke gađala pepeljarom, o čemu smo ekskluzivno pisali ovog proljeća.

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- Tada mu je premijer otvoreno na sjednici užeg predsjedništva stranke rekao kako se nada da mu je to zadnji put - kaže naš izvor.

Dijelu HDZ-ovaca je žao jer ga cijene zbog drugih stvari i predanosti stranci, no ovo je, slažu se, PR katastrofa.

- Mora preuzeti odgovornost i mora se pokazati da postoji politička odgovornost - govori naš izvor iz HDZ-a.

No isto tako, kaže naš izvor, novi izbori u Lici im sad ne trebaju pa je stav da će se neke sankcije dogoditi kad se bura oko otpada u Gospiću stiša.

Kako doznajemo, Petry se danas trebao zaputiti za Zagreb na razgovor sa glavnim tajnikom stranke Krunoslavom Katičićem. No, prema našim informacijama, čuli su se već telefonski, pa nije sigurno da će do tog sastanka danas doći. Što se tiče Petryjeve moguće ostavke na mjesto predsjednika Županijske organizacije HDZ-a u Lici, o tome se još treba raspravljati na Predsjedništvu stranke.

- Pomalo, sve ćete znati na vrijeme - rekao nam je sugovornik blizak vrhu stranke.

Petryjevu ostavku na mjesto ličko-senjskog župana zazivaju i u Lici. Darko Milinović, sada nezavisni gradonačelnik Gospića i bivši HDZ-ov ministar i potpredsjednik Vlade, otvoreno ga je pozvao da odstupi.

Podsjetimo, u srpnju, gotovo tri mjeseca nakon noći koja je zbog slučaja "pepeljara" odjeknula Likom, policija je dovršila istragu oko sukoba Petryja i njegove prijateljice. Sve se zbilo u noći 24. travnja, u tad još neotvorenom restoranu u Novalji. Za stolom su sjedili vlasnik lokala, HDZ-ov župan Ernest Petry i njegova prijateljica. Mirna večer ubrzo se pretvorila u svađu. Prema riječima očevidaca, oko pola dva žena je župana počela vrijeđati, govoreći mu izraze poput "smrade" i "jazavče", a zatim je, tvrde sugovornici, prema njemu počela bacati pepeljare i druge predmete koji su joj se našli pri ruci. Nakon incidenta upravo je ona pozvala policiju.

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Na mjesto događaja stigla je i Hitna pomoć, koja je akterima izmjerila alkohol u krvi. Petry je imao malo više od jednog promila alkohola, a njegova prijateljica imala je više od dva promila. Cijela priča dodatno se zakomplicirala jer se to odvijalo samo nekoliko sati prije otvorenja nove zgrade Policijske postaje u Novalji, zbog čega je župan navodno i boravio u Novalji. Kako su nam tad otkrili sugovornici, žena je zbog prekršaja protiv javnog reda i mira te alkoholiziranosti privedena upravo u novu postaju.

- Prva je prenoćila u novoj policijskoj postaji nakon sukoba sa županom - rekao nam je tad sugovornik blizak Petryju.

Nakon što su 24sata objavila detalje slučaja, oglasio se i župan.

- U jednom trenutku, ničim izazvan, dogodio se incident, pokrenut od strane jedne od prisutnih osoba. Napominjem da ni ja ni itko drugi u istome nije bio ozlijeđen. Osobno sam ostao zatečen događajem na koji nisam mogao utjecati, niti sam u istome sudjelovao bilo kojim svojim postupkom. U trenutku dolaska policijskih djelatnika, koji su svoj posao obavili iznimno profesionalno, istima sam dao iskaz o događaju koji se zbio - napisao je Petry, koji se ispričao svim građanima.

- Protiv ženske osobe podnesen je optužni prijedlog zbog počinjenja prekršaja iz članka 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - odgovorili su nam iz policije. Spomenuti zakon propisuje da će se osoba koja se na javnome mjestu tuče, svađa ili viče kazniti kaznom od 300 do 2000 eura ili kaznom zatvora do 30 dana. Ipak, sugovornici iz Like tvrde da su se župan i prijateljica pomirili.

- Koliko mi je poznato, župan i ona su se pomirili. Nema više zle krvi između njih - rekao nam je u srpnju Petryjev stranački kolega.