Pas Berta i ovca Miška su najbolje prijateljice: 'Berta dežura uz nju na ispaši'

Na prvi pogled izgleda poput velike plišane igračke, no iza njezina neodoljivog izgleda krije se jedna od najrjeđih i najposebnijih pasmina ovaca na svijetu. Miška, ovca Valais, koja bezbrižno pase na ranču u šumovitom predjelu Lopače iznad Rijeke, prva je takva ovca rođena u Hrvatskoj. Njezina vlasnica Ana Dujmešić priznaje kako joj je ispunila dugogodišnji san.

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Pokretanje videa... VIDEO Ana Dujmešić sa ovcom pasmine Valais Blacknose | Video: 24sata/Goran Kovačić/Pixsell

Veterinarska tehničarka i velika zaljubljenica u životinje danas brine o cijelom malom životinjskom carstvu, no upravo je Miška postala njegova najveća zvijezda.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

- Mišku sam dobila kao božićni poklon od prijateljice Valentine nakon što mi je uginula boležljiva ovčica koju sam, nažalost, bezuspješno pokušavala spasiti. Valentina je vidjela koliko me njezina smrt pogodila pa me odlučila razveseliti novom ovčicom, čije je roditelje prethodno uvezla iz Švicarske. Miška je prva takva ovca rođena u Hrvatskoj, a danas ih u cijeloj zemlji, koliko znam, ima svega devet, pet kod Valentine, tri u Osijeku i moja Miška - priča Ana.

Riječ je o Valais Blacknose vrsti, koja potječe iz švicarskog kantona Valais, gdje stoljećima obitava na visokim alpskim pašnjacima. Prepoznatljiva je po snježno bijeloj, iznimno gustoj i mekanoj vuni, crnom nosu, tamnim ušima, koljenima i skočnim zglobovima te spiralnim rogovima koji joj daju poseban izgled. Upravo zbog simpatičnog izgleda i iznimno pitome naravi mnogi je nazivaju najljepšom ili najumiljatijom ovcom na svijetu.

Iako se posljednjih godina proširila i izvan Švicarske, riječ je i dalje o vrlo rijetkoj i skupoj pasmini. U švicarskoj matičnoj knjizi registrirano je tek oko 13.700 grla, dok se ukupna svjetska populacija procjenjuje na oko 30.000 životinja.

Ana priznaje kako je upravo ovakvu ovcu priželjkivala godinama.

- Kad sam je dobila, imala je svega sedam mjeseci i izgledala poput velikog marshmallowa. Rasplakala sam se od sreće jer mi se ostvarila dugogodišnja želja. Danas je već prava dama i ima oko 50 kilograma - govori kroz smijeh.

No Miška nije osvojila samo vlasnicu.

- Ona je jedna posebna ovčica koja je u moj život unijela puno radosti. Zaigrana je, mazna, druželjubiva i vrlo poslušna. Odaziva se na svoje ime i prati me gotovo na svakom koraku. Otkad je stigla na ranč, nerazdvojna je s mojom pirinejskom planinskom kujicom Bertom. Ta je pasmina inače namijenjena čuvanju ovaca i goveda pa ju je Berta odmah prihvatila kao svoje mladunče. Kud ide Berta, ide i Miška - priča Ana dok neobični dvojac bezbrižno trčkara među konjima, magarcima, kozlićima, kokošima i mačkama.

Iako izgledom osvaja na prvi pogled, ove ovce, ističe Ana, nisu pasmina za svakoga. Navikle su na život u surovim uvjetima švicarskih Alpa pa zahtijevaju posebnu brigu.

- To su ovce koje obožavaju hladnoću. Ljeti je sasvim druga priča. Njihova gusta vuna mora se šišati najmanje dva puta godišnje kako bi lakše podnosile vrućinu. Kad Miški postane prevruće, najveći dio dana provodi u kući pod klimom. Potrebni su im i kvalitetna prehrana te puno pažnje. Mišku hranim sijenom koje nabavljam iz Gorskog kotara i Istre, ovčjim peletama i lucernom. Tko god poželi ovakvu ovcu, prije svega mora dobro proučiti njihove potrebe - upozorava Ana.

Svako jutro, već oko pet sati, Miška odlazi na ispašu, na kojoj provodi najmanje tri sata. Isto toliko pase i predvečer, a cijelo vrijeme uz nju budno dežura njezina najbolja prijateljica Berta.

- Berta je uvijek uz Mišku. Čuva je i prati, iako je rijetko izgubim iz vida jer je jako privržena i uvijek je negdje pokraj mene - kaže Ana.