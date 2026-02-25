Mješanac Radoš u stopu prati Natašu koja je otkrila kraj Nove Gradiške 'hrvatskog vampira'. Iako nije prošao nikakav formalni trening, nekako je naučio da bez pogreške razlikuje ljudske i životinjske kosti, kaže Nataša
Pas koji 'lovi' vampire: 'Radoš se uklopio u tim. Pomaže nam kod arheoloških iskapanja'
Na arheološkom lokalitetu Račeša nadomak Nove Gradiške, gdje je u grobu broj 157 pronađen hrvatski "vampir" odrezane glave i trupa okrenuta potrbuške, jedan se član arheološkog tima posebno isticao. Naći ćete ga i pod imenom Radoš Šarkić u odjeljku "naš tim" na internetskim stranicama tvrtke Aita Bioarchaeology u vlasništvu arheologinje i antropologinje Nataše Šarkić, koja je s kolegama o "vampiru" napisala znanstveni rad, a osvojit će vas na prvu svojim klempavim ušima, njuškom, pametnim očima i neodoljivim šarmom četveronošca koji više od deset godina Natašu prati na svim njezinim arheološkim pothvatima.
