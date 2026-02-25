Obavijesti

News

Komentari 1
ARHEOLOŠKA NJUŠKA PLUS+

Pas koji 'lovi' vampire: 'Radoš se uklopio u tim. Pomaže nam kod arheoloških iskapanja'

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 4 min
Pas koji 'lovi' vampire: 'Radoš se uklopio u tim. Pomaže nam kod arheoloških iskapanja'

Mješanac Radoš u stopu prati Natašu koja je otkrila kraj Nove Gradiške 'hrvatskog vampira'. Iako nije prošao nikakav formalni trening, nekako je naučio da bez pogreške razlikuje ljudske i životinjske kosti, kaže Nataša

Admiral

Na arheološkom lokalitetu Račeša nadomak Nove Gradiške, gdje je u grobu broj 157 pronađen hrvatski "vampir" odrezane glave i trupa okrenuta potrbuške, jedan se član arheološkog tima posebno isticao. Naći ćete ga i pod imenom Radoš Šarkić u odjeljku "naš tim" na internetskim stranicama tvrtke Aita Bioarchaeology u vlasništvu arheologinje i antropologinje Nataše Šarkić, koja je s kolegama o "vampiru" napisala znanstveni rad, a osvojit će vas na prvu svojim klempavim ušima, njuškom, pametnim očima i neodoljivim šarmom četveronošca koji više od deset godina Natašu prati na svim njezinim arheološkim pothvatima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama
STANJE NACIJE

Trump: Ovo je zlatno doba Amerike. Iran može gađati Europu svojim raketama

Trump je ustvrdio da je SAD danas u svijetu „poštovan možda kao nikad prije” te da „toliko pobjeđuje” da „više ne zna što činiti s tim
Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'
STANJE U KOALICIJI

Boška Ban postala dio koalicije. Plenković: 'Cijenim to što je ona došla i svojevoljno to napravila'

Nezavisna zastupnica Boška Ban postala je dio vladajuće većine. Danas je dala i prvu izjavu za medije...
VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'
PLENKIJEVA 77. RUKA

VIDEO Boška Ban, hvala! HDZ ima novi žeton. Insajderi tvrde: 'Dugoročno je ovo neodrživo...'

Bivša SDP-ovka napustila opoziciju. Hrebak i dalje ne želi s Dabrom. Insajderi: stabilni smo, ali moguć je i razlaz

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026