BEZ BRNJICE I POVODCA

Pas mu istrčao iz dvorišta i napao muškarca i dijete, sad su podigli optužnicu u Bjelovaru

Piše Ivan Hruškovec,
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Okrivljenika se tereti da je u okolici Čazme propustio osigurati svog psa, koji se svrstava u kategoriju opasnih pasa.

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je optužnicu protiv muškarca (30) zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti te dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom, sukladno Kaznenom zakonu.

Okrivljenika se tereti da je 1. travnja 2023. u okolici Čazme propustio osigurati svog psa, koji se svrstava u kategoriju opasnih pasa. Prema navodima optužnice, pas nije bio smješten u propisno zatvoreni kavez, ulazna vrata objekta u kojem se nalazio bila su otključana, a upozorenje „opasan pas“ nije bilo vidljivo istaknuto. Unatoč tome, okrivljenik je dopustio da se pas kreće po neograđenom dvorištu.

Pas je tada bez brnjice, povodca i pratnje istrčao na cestu i napao 74-godišnjeg muškarca, koji je pritom zadobio tešku tjelesnu ozljedu. Optužnica navodi da je isti pas 18. studenog 2023. ponovno napao dijete (14) kojemu je nanio tjelesnu ozljedu.

Državno odvjetništvo tereti vlasnika psa za kaznena djela iz članka 222. stavka 1. te članka 215. stavka 1. Kaznenog zakona.

