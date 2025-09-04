Obavijesti

News

Komentari 0
ZAPLJENA NA KIKOVICI

Pas nanjušio skoro 14 kila droge u busu na A6, uhitili su mladića

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Pas nanjušio skoro 14 kila droge u busu na A6, uhitili su mladića
3
Foto: MUP

Osumnjičeni mladić odmah je uhićen, a protiv njega je policija podnijela kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama

Gotovo 14 kilograma droge zaplijenili su carinski službenici i policija na naplatnoj postaji Kikovica na autocesti A6 Zagreb- Rijeka. Akcija se odvila 2. rujna, kada su ovlašteni carinski službenici iz Službe za mobilne jedinice Rijeka u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminaliteta droga PU primorsko-goranske provodili redoviti carinsko-trošarinski nadzor i mjere suzbijanja krijumčarenja. Uz pomoć posebno obučenih službenih pasa izvršen je pregled autobusa koji je prometovao autocestom.

U prtljažnom prostoru autobusa uočena je naprtnjača 23-godišnjeg putnika u kojoj je pronađena sumnjiva materija. Pretragom koju je, temeljem naloga suca istrage, obavila policija, potvrđeno je da je riječ o 13,5 kilograma amfetamina, poznatog kao speed, te 0,5 kilograma MDMA-a, što odgovara više od tisuću tableta ecstasyja.

Foto: MUP

Osumnjičeni mladić odmah je uhićen, a protiv njega je policija podnijela kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Predan je pritvorskom nadzorniku, dok istragu vodi nadležno državno odvjetništvo.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske naglašavaju da je riječ o značajnoj zapljeni koja ponovno potvrđuje važnost zajedničkog djelovanja carinskih i policijskih službi u borbi protiv krijumčarenja droga. Takve akcije, poručuju, imaju za cilj smanjiti dostupnost opojnih droga na hrvatskom tržištu i spriječiti njihovo daljnje širenje prema zemljama zapadne Europe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!
STRAŠNO

VIDEO 24sata na mjestu strave: Čovjeka doveli u lisicama, ostaci žene pronađeni su u septičkoj?!

Kuću, ali i ulicu okružila su službena vozila krim-policije, temeljne policije i forenzike. Pretresli su svaki kutak kuće, a razbijali su i betonske dijelove dvorišta te ispumpavali septičku jamu
Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće
HOROR U SLAVONIJI

Stravičan zločin u Tenji: Razbili su betonske ploče kako bi došli do tijela, izvlačili su crne vreće

Policija nije potvrdila da je nestalu Maju C. R. ubio suprug, no dovezli su ga s lisicama na rukama da pokaže mjesto zločina. Ondje su pristigli brojni forenzičari, inspektori i HGSS s potražnim psima
Ukrajinka (5) izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: 'Podigla sam kredit da platim liječenje'
DJEVOJČICA SE OPORAVLJA

Ukrajinka (5) izašla iz bolnice nakon ugriza poskoka: 'Podigla sam kredit da platim liječenje'

Djevojčici je prijetio gubitak noge, ali je spašena. Trošak liječenja je bio gotovo 4000 eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025