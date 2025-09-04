Pas nanjušio skoro 14 kila droge u busu na A6, uhitili su mladića

Gotovo 14 kilograma droge zaplijenili su carinski službenici i policija na naplatnoj postaji Kikovica na autocesti A6 Zagreb- Rijeka. Akcija se odvila 2. rujna, kada su ovlašteni carinski službenici iz Službe za mobilne jedinice Rijeka u suradnji s policijskim službenicima Službe kriminaliteta droga PU primorsko-goranske provodili redoviti carinsko-trošarinski nadzor i mjere suzbijanja krijumčarenja. Uz pomoć posebno obučenih službenih pasa izvršen je pregled autobusa koji je prometovao autocestom.

U prtljažnom prostoru autobusa uočena je naprtnjača 23-godišnjeg putnika u kojoj je pronađena sumnjiva materija. Pretragom koju je, temeljem naloga suca istrage, obavila policija, potvrđeno je da je riječ o 13,5 kilograma amfetamina, poznatog kao speed, te 0,5 kilograma MDMA-a, što odgovara više od tisuću tableta ecstasyja.

Foto: MUP

Osumnjičeni mladić odmah je uhićen, a protiv njega je policija podnijela kaznenu prijavu zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Predan je pritvorskom nadzorniku, dok istragu vodi nadležno državno odvjetništvo.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske naglašavaju da je riječ o značajnoj zapljeni koja ponovno potvrđuje važnost zajedničkog djelovanja carinskih i policijskih službi u borbi protiv krijumčarenja droga. Takve akcije, poručuju, imaju za cilj smanjiti dostupnost opojnih droga na hrvatskom tržištu i spriječiti njihovo daljnje širenje prema zemljama zapadne Europe.