Bez kontrole i nadzora: Pas napada ljude već godinu i pol

Dva puta je pas iskoristio našu nepažnju i pobjegao izvan kuće. Jednom je u skakanju i igri ogrebao susjeda, a drugi put ugrizao susjeda, pisao je na svojem profilu 18. lipnja prošle godine Ivan Sporiš (62), vlasnik psa, koji je na zagrebačkom Ksaveru ugrizao četvero ljudi.

Već tad je veterinarska inspekcija njegova psa Otta, pasmine cane corso, starog oko tri godine, proglasila opasnim te mu naložila 11 mjera koje mora provesti.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205758 / specijal pas na ksaveru ugrizao 4 ljudi]

Naložili 11 mjera

Učinili su to nakon što je veterinarska inspekcija u lipnju 2018. zaprimila prijavu o napadu psa na čovjeka. Provedenim nadzorom utvrdili su da je pas napao bez ikakvog povoda. Sporišu su naložili da psa dovede na ispit poslušnosti i školovanje, da ga drži u kavezu ili drugom objektu iz kojeg ne može pobjeći, a na ulaz stavi upozorenje “opasan pas”. Naredili su mu da psa izvodi jedino s brnjicom i na povodcu te da ga nikome ne ustupa na čuvanje. Nije smio ni psa darovati ili prodati, a tražili su i da dostavi dokaz da je pas cijepljen protiv bjesnoće te da ga kastrira. Sporiš je veterinarskoj inspekciji trebao dostaviti i potvrdu da nije prekršajno ni kazneno kažnjavan te uvjerenje o poslovnoj sposobnosti.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Naredili su eutanaziju

- Pasmina cane corso je pravi pas čuvar i da je za ozbiljno napao jedan susjed bi ostao bez ruke, a drugi bez noge - umanjivao je Sporiš ozbiljnost navedenih incidenata umjesto da postupi prema nalozima veterinarske inspekcije, koja je Ottu davala još jednu šansu.

- Vlasnik je izbjegavao provedbu daljnjeg tijeka postupka i nadzore veterinarske inspekcije u cilju kontrole provedbe mjera te je promijenio mjesto boravišta. U svrhu provedbe postupka, veterinarska inspekcija je u više navrata tražila intervenciju policije i utvrđivanje točnog mjesta boravišta kako bi se osigurala provedba mjera - odgovorili su na naš upit iz veterinarske inspekcije. Dodaju da ni policijskom intervencijom nisu utvrdili točno mjesto boravišta vlasnika.

- Kako vlasnik nije proveo navedene mjere, u postupku je u studenom 2018. godine donesena Odluka o usmrćivanju psa. U skladu s donesenom Odlukom psa će se usmrtiti - kažu iz inspekcije.

Kako bi izbjegao Ottovu eutanaziju, Sporiš se s nevjenčanom suprugom Tamarom T. (45) preselio na Ksaver. Upravo su nju svi vidjeli uz Otta u utorak poslijepodne dok je nekontrolirano trčao Ksaverom i bez povoda napadao prolaznike.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Spor oko "prirodne Viagre"

Zagrebačka policija izvijestila je da je bila pod vidnim utjecajem alkohola i da je odbila alkotest te su je kazneno prijavili zbog dovođenja ljudi u opasnost. Prema podacima iz sudskog registra, Tamara je jedna od osnivača i direktora tvrtke Candeo Pharm, koja je trebala preuzeti unosan posao s Epimen plus kapsulama, prirodnim proizvodom za potenciju. No tvrtka je trenutačno u blokadi, a od prošle godine spore se sa Sporiševom bivšom suprugom oko prava na intelektualno vlasništvo, tj. verbalni žig proizvod.

Bježali pred Ottom i zaključavali vrata

Prvu žrtvu Otto je napao na stepenicama treće razine ksaverskog stambenog kompleksa. Gotovo tri sata je bez kontrole tumarao naseljem, a prestravljeni prolaznici sakrivali su se od njega u kafićima i predvorjima tvrtki iza zaključanih vrata.

'Ugrizao me za nogu, poderao hlače...'

- Ja sam došao s posla i počeo se penjati stepenicama. Vidio sam psa te sam se sagnuo i krenuo rukom prema dolje kod tijela da pas shvati kako se ne mora bojati i rekao sam mu "di si lepi", no shvatio sam da je čudan i da se ne ponaša normalno. U tom trenu je došla i vlasnica i počela vikati na mene, u njenu obranu je tad pas skočio na mene. Ugrizao me za lijevu nogu, poderao hlače i ovratnik sakoa mi je zaslinio i iščupao mu niti. Nije mi napravio nešto strašnije jer sam ostao okrenut prema njemu i nisam krenuo bježati. Doslovno me 20 metara od stana pas ugrizao. Vlasnici sam vikao da stane, da me boli i da me njen pas ugrizao. Htio sam se lijepo dogovoriti oko odštete. Na to je ona vikala "nemoj mi raditi stres, na tebi je sve ionako jeftino". Treći sam kojeg je Otto napao, prije toga je napao dvije gospođe, rekao nam je D. T. iz Zagreba.