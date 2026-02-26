Obavijesti

News

Komentari 0
DRAMATIČNO SPAŠAVANJE

Pas upao u jamu na Dugom otoku, a za njim pao i vlasnik. HGSS ih izvukao s 20 metara

Piše Ivan Hruškovec,
Čitanje članka: < 1 min
Pas upao u jamu na Dugom otoku, a za njim pao i vlasnik. HGSS ih izvukao s 20 metara
5
Foto: HGSS Zadar

Prema informacijama HGSS-a, pas je tijekom igre upao u jamu duboku oko šest metara, nakon čega mu je vlasnik, uz pomoć prijatelja, pokušao pomoći.

Admiral

Pripadnici HGSS-a Zadar i DVD-a Sali uspješno su nekoliko sati prije podneva okončali akciju spašavanja muškarca i njegovog psa koji su upali u jamu na području mjesta Savar na Dugom otoku. Prema informacijama HGSS-a, pas je tijekom igre upao u jamu duboku oko šest metara, nakon čega mu je vlasnik, uz pomoć prijatelja, pokušao pomoći. No pritom su i pas i vlasnik propali dublje te završili na oko 20 metara dubine, odakle se više nisu mogli sami izvući niti biti izvučeni na površinu.

Prijatelj je ostao na vrhu jame i odmah pozvao pomoć. Na teren su ubrzo izašla dvojica članova HGSS-a Zadar, a u akciji su im se pridružila i četiri pripadnika DVD-a Sali. Zajedničkim snagama unesrećeni muškarac i pas izvučeni su brzo i sigurno.

Foto: HGSS Zadar

Srećom, u nesreći nitko nije ozlijeđen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'
NOVO ROČIŠTE

Socijalna radnica ne odustaje od tužbe protiv Momčila Otaševića: 'Snimao me, želim 10.000 eura'

Iako je njegova bivša supruga, također glumica Jelena Perčin, odustala od progona bivšeg supruga, socijalna radnica nema takav plan. On je na raspravi rekao kako se za neovlašteno snimanje ne osjeća krivim
Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić
'POSLAO GA VUČIĆ'

Srpski ministar Ivica Dačić bori se za život. Na aparatima zbog upale pluća. Posjetio ga Vučić

Kada je Vučić vidio Dačića i razmijenio s njim par riječi, odmah mu je rekao da ne smije ostati na komemoraciji već da hitno mora u bolnicu, govore izvori za srpske medije
Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što
KOMENTIRA BORIS RAŠETA

Zbog žetončića i političkih laži građani više ne vjeruju ni u što

Od jučer u tom jatu žetona leti i nova ptica, dakako “zbog interesa građana Hrvatske”. Bivša esdepeovka Boška Ban, od travnja prošle godine nezavisna zastupnica, preletjela je u Plenkovićevo jato, darovavši mu 77. glas.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026