Pas upao u jamu na Dugom otoku, a za njim pao i vlasnik. HGSS ih izvukao s 20 metara

Pripadnici HGSS-a Zadar i DVD-a Sali uspješno su nekoliko sati prije podneva okončali akciju spašavanja muškarca i njegovog psa koji su upali u jamu na području mjesta Savar na Dugom otoku. Prema informacijama HGSS-a, pas je tijekom igre upao u jamu duboku oko šest metara, nakon čega mu je vlasnik, uz pomoć prijatelja, pokušao pomoći. No pritom su i pas i vlasnik propali dublje te završili na oko 20 metara dubine, odakle se više nisu mogli sami izvući niti biti izvučeni na površinu.

Prijatelj je ostao na vrhu jame i odmah pozvao pomoć. Na teren su ubrzo izašla dvojica članova HGSS-a Zadar, a u akciji su im se pridružila i četiri pripadnika DVD-a Sali. Zajedničkim snagama unesrećeni muškarac i pas izvučeni su brzo i sigurno.

Foto: HGSS Zadar

Srećom, u nesreći nitko nije ozlijeđen.