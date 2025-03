Pauletić u suzama: 'Pristao bih opet na pritvor ako bi to značilo da mi sina više ne maltretiraju'

Robert Pauletić, kvizaš i putopisac, dvije je noći proveo u pritvoru zbog kaznena prijave za prijetnje i nasilničko ponašanje prema dvojici maloljetnika i njegovim roditeljima. Navodno je napao dvojicu 12-godišnjaka blizu škole, ali on sve do demantira. Za RTL je ispričao kako su ti maloljetnici zlostavljali njegovog sina preko godinu dana, ali da on nikoga nije udario.

- Zlostavljanje je počelo prije više od godinu dana i to nismo saznali od sina nego jedne starije učenice višeg razreda. Da te strašne priče koje su izmišljali učenici iz njegova razreda da se šire po školi o mom sinu. Izmišljotine najgoreg tipa, verbalne uvrede i tako dalje. I kada sam ja to doznao poduzeo sam korake na način da sam nazvao na telefon tu dvojicu koji su širili to i rekao sam da ne rade takve stvari, da će imati problema u školi i onda su se smirili. Na neko duže vrijeme i mislio sam da je to gotovo.

Doznali smo po tome što mu je oprema bila u užasnom stanju i onda je priznao da ta dvojica koja su sjedila iza njega - svaki dan kidaju mu teke, šutiraju pernicu, muče ga, ne daju mu pratiti nastavu. Ali nije ništa govorio o tom pravom zlostavljanju. Ja sam u četvrtak upozorio razrednicu, poslao sam joj poruku da to ona riješi da ja ne bih morao sam. Međutim, nakon toga razgovora, nakon što što su izašli od razrednice rekli su mu: 'Šta je cinkeru, šta je pederu, šta cinkariš' i onda je on te iste večeri vidio da nema pomoći od razrednice. I tada se slomio i priznao nam sve ove detalje ovog mračnog zlostavljanja koje traje sad opet već nekoliko mjeseci - rekao je.

Roditelji dječaka tvrde da bilo prijava s njegove strane i da njihova djeca nisu zlostavljači.

- Prijava je bilo... te dvije zaredom, koje su rezultirale time da je bilo još gore. Tu sam vidio kamo to ide, a da nisu zlostavljači to nije istina. Jesu i to će se dokazati - govori.

Nakon svega je sam pristupio dječacima, rekao je kako je to izgledalo.

- Udario ih nisam. Niti udario, niti im prijetio, niti išta od toga. Ja sam mu prišao i pitao ga zašto muči moga sina. Pitao ga zašto to radi i da će imati probleme školi zbog toga. I to normalni tonom, bez prijetnje, bez dodira, bez ičega. I kad sam popričao s njim on je rekao: 'Oprostite, neću više.' Potrčao sam i ta kamera sa škole me uhvatili kako trčim. Neki mediji su napisali da trčim u napad, što je potpuna glupost jer sam potrčao 250 metara. I kad sam trčeći do njega došao, usporio sam da se mali ne bi prepao jer sam stvarno trčao prema njemu da bih mu rekao to što sam imao. I rekao sam otprilike isto šta i ovome. Rekao sam mu da to više ne radi nikada. Okrenuo sam se i otišao sam i nije bilo nikakvog kontakta. E, da bi onda roditelji, jer sumnjam da bi djeca došla na takvu ideju, izmislili su - svašta. Izmislili su hrpu laži, da sam prvog udario otvorenim dlanom, to bi bila neka pljuska i prijetio smrću roditeljima i njemu. A ovoga drugoga, na moju veliku sreću, su izmislili da sam mu uhvatio glavu za kosu i udario tri puta jako u kameni zid - pojašnjava.

- Pogrešno sam postupio u smislu da sam možda i trebao nazvat na telefon, ali nisam mogao očekivati da će biti toliko pokvareni da mi namjeste, da mi stave na teret da sam nekog tukao. Pa nisam lud da usred bijelog dana djecu tučem, derem se na njih i prijetim smrću. Ako je te dvije noći u pritvoru cijena da mi sina više ne maltretiraju - to je nikakva cijena, ja bih rado pristao na to i opet - dodaje.

Roditelji tih dječaka tvrde da je bio nasilan.

- Povukli su u nekoj mjeri. Bilo je u početku, zato su me i zatvorili radi tri brutalna udaraca glavom o zid, koja su dva dana kasnije kad sam izašao iz pritvora postala kuckanje glavom o zid u izjavama roditelja, a onda jučer u zadnjoj izjavi roditelja bilo je pritiskanje glavom o zid - komentirao je.

Komentirao je problem nasilja u društvu.

- To je užasno veliki društveni problem i škole su dosta nemoćne i kad bi htjele nešto napraviti i to radi loših zakona. To bi trebalo zakonski pooštriti jer stvaramo nestretnu djecu i nesretnu budućnost. Moj sin je meni najvažniji u cijeloj priči. A ja ne bih htio biti neki Don Quijote koji revidira pravni sustav, ali za mog sina koji je u nedjelju imao nogometnu utakmicu, i ne znam kako bi se zahvalio treneru koji ga je odveo na utakmicu jer ja nisam mogao jer sam bio u ćeliji, u pritvoru. I na toj utakmici je dao gol i poslao mi je poruku: 'Tata ovaj gol je za tebe'. I eto ponosan sam na njega i drago mi je što tako čvrst i što je u teškom trenutku pokazao snagu - zaključio je.