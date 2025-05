Paus: 'Ponosan sam što smo IDS opet učinili zdravom strankom'

IDS-ov kandidat za istarskog župana Dalibor Paus poručio je u petak u Puli kako je IDS, zajedno s koalicijskim partnerima, ponudio biračima uoči nedjeljnih lokalnih izbora viziju Istre kao jake, sigurne i svoje, dodavši kako su vodili pozitivnu kampanju.

- Ponosan sam što smo IDS ponovno učinili zdravom strankom. Ponosan sam što smo vodili pozitivnu i čistu kampanju, kampanju u kojoj smo se borili idejama za Istru. Ponosan sam što su svi naši partneri stali iza mene, i što smo, u vremenu izvrnutih vrijednosti, ponudili nešto normalno i nešto pošteno - rekao je Paus na završnoj konferenciji za novinare.

Dodao je i da je najviše ponosan što je stigao trenutak u kojem, kako je rekao, "ljudima ponovno postaje gušt dati glas IDS-u".

Paus je istaknuo tri stvari koje čine razliku u IDS-ovom programu, a koje predstavljaju istarsku solidarnost.

- To je naš odgovor na izazove s kojima se Istra danas suočava. To je izjednačavanje cijena domova za starije u cijeloj županiji, rješavanje problema Kaštijuna i to ne prebacivanjem odgovornosti, već zajedničkim djelovanjem. I to je sustavan rad s općinama i gradovima na rješavanju pitanja ključnih za mlade - stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje - rekao je.

Paus je rekao da tijekom kampanje od IDS-a nije bilo udaraca ispod pojasa već su se borili idejama, programima i komunikacijom s građanima, ali i da su na provokacije znali argumentirano odgovoriti.