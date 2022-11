Pavasović Visković: Moj klijent je oko kupnje Fortenove samo pružao konzultantske usluge

Odvjetnik Ljubo Pavasović Visković gostovao je u subotu u RTL-u Danas gdje je kao odvjetnik Miodraga Borojevića komentirao njegovu ulogu u transakciji oko Fortenove.

Prvo je odgovorio na pitanje zašto ga je Borojević angažirao te znači li to da ga je već netko kontaktirao od istražnih organa.

- Još nije bilo nikakvog kontakta, ali kada te netko na takvoj poziciji na kakvoj je gospodin Matušić prozove da si napravio nešto što bi bilo kazneno i pozove institucije protiv tebe, razumno je angažirati odvjetnika.

Upitan može li DORH dolaziti na ispitivanje kazao je kako ovdje DORH-u nije mjesto.

- DORH može svakoga pozvati. No ovdje nema mjesta za DORH, ovo nije hrvatska priča, nego se odvija potpuno i mimo Hrvatske. Radi se o tvrtki u Nizozemskoj, ona je nosioc udjela u Fortenova grupi i to je tvrtka s kojom je traženo. Hrvatska s tim apsolutno nema ništa.

Zatim je istaknuo da je Borojević konzultiran od novog vlasnika paketa koji se nalazi u Nizozemskoj po pitanju vrijednosti dionica koje su bile predmet ovog trgovanja. Također je dodao da Borojević nema nikakve veze sa Sberbankom.

Potom su ga upitali je li njegov klijent radio konzultantske usluge za njih.

- Je li radio u prošlosti, ja ne znam. U ovoj priči pružao je isključivo konzultantske usluge kupcu tog društva. Važno je pitati - našem premijeru i službama bilo je potpuno u redu da prije tjedan dana fondovi kupuju te dionice, da prije nekoliko mjeseci kupuju Mađari i to nije bilo kršenje sankcija. Sada se pojavljuje novi igrač koji nije, očito, po volji nekih političkih struktura u Hrvatskoj i eto kršenja sankcija, kriminala. To nije tako.

Na kraju je odgovorio na pitanje postoji li implikacija da je ovo sve ruski novac iz Emirata koji ulazi u Hrvatsku.

- To nije istina i uvjeren sam da je spin da se zaštite privatni interesi u Hrvatskoj. Iz same Fortenove mjesecima raspravljaju tko bi trebao biti vlasnik. To je nečuveno u poslovnom svijetu, uprava firme teoretizira tko je dobar i tko loš vlasnik. Premijer je pitao i zašto su dosadašnji pokušaji kupnje propali.

- Dobra je adresa Peruško, treba ga pitati što se događalo. Sigurno je prodaja Fortenove minirana iz Fortenova grupe, nekome nije odgovaralo da Fortenova grupa ima jasnog vlasnika. Plenković je na jako krivom tragu.

