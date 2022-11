Zbog Agrokora će netko opet u zatvor. Uskoro ćemo znati i tko

Čim je objavljena, vijest je ostavila upitnike iznad glave. Tajanstveni šeik Saif Alketbi je praktički preko noći od ruskog Sberbanka kupio 43 posto Fortenove, odnosno bivšeg Agrokora Ivice Todorića. Kako je to moguće kad su drugi potencijalni kupci trebali posebna odobrenja jer je ruska imovina pod sankcijama? Kako to da je kupio udio u tvrtki s 45.000 zaposlenih na neviđeno, bez da je proučio knjige? Tko bi normalan tako dao 500 milijuna eura? Kako to da kupuje on osobno, a ne neki fond ili tvrtka?