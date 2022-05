Pavasović Visković: Opravdanja za napad na službenu osobu nema i tu nema nikakvog 'ali'

Nakon utakmice Hajduka i Dinama u Zagrebu, na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca nastali su veliki neredi nakon što su se navijači Torcide sukobili s policajcima. Zagrebačka policija objavila je kako je više od 1000 torcidaša namjerno stalo na autocesti i zaustavilo promet, a potom su napali policajce bocama, palicama i aparatima za gašenje požara.

Policija je zapucala. Četvero je upucanih, 20 ozlijeđenih policajaca, 15 ozlijeđenih navijača i 43 uhićenih. Epilog je to najvećeg okršaja policija policije i navijača u Hrvatskoj nakon derbija Dinama i Hajduka.

Pavasović Visković: Nema opravdanja i nema razloga za napad na službenu osobu

Odvjetnik i bivši predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković kazao je u emisiji Hrvatskog radija "U mreži Prvog" kako se na odmorištu Desinec u subotu navečer dogodio tragičan, loš i nepotreban događaj u kojem se dogodilo štošta lošega.

- Treba raditi na tome da se takav događaj ne ponovi nikada i svatko treba preuzeti svoj dio odgovornosti. U budućnosti treba ispraviti ono što nije valjalo, poručio je.

Naglasio je kako o napadu na službene osobe rasprava uopće nije potrebna.

- Nema opravdanja i nema razloga za napad na službenu osobu i tu nema nikakvog ali ni zareza. Morano se postaviti jasno tako i poslati jasnu poruku, dodao je.

Milina: Policajci su bili prisiljeni reagirati

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina istaknuo je kako se napad na službene osobe nikako ne može opravdati.

Policija uvijek ulaže velike napore sa svim dionicima javnog okupljanja, posebice kada je riječ o nogometu i visoko rizičnim utakmicama. A derbiji su uvijek visoko rizične utakmice od samostalnosti Republike Hrvatske.

Ovaj subotnji derbi nije odlučivao o ničemu što se tiče rezultata.

- Policija je predvidjela da bi moglo doći do određenih protupravnih ponašanja i zaista smo ovoj utakmici pristupili ozbiljno. Poduzeli smo mjere i planirali sve što je potrebno. Angažirali smo dovoljan broj snaga, rukovodeća razina je bila čak vi veća nego u nekim derbijima u ovoj sezoni, dodao je.

Milina je kazao kako je došlo do napada na policijske službenika i da ovakve situacije nikome ne donose dobro. Glavni ravnatelj policije kako nitko nije očekivao ovakvu razinu napada, pa ni policijski službenici.

Policajci su bili prisiljeni reagirati, pa čak su morali upotrijebiti vatreno oružje, jer su i oni samo bili ugroženi.

Antolić: Nitko nikomu ništa nije zabranio

Član Uprave Dinama Krešimir Antolić rekao je da je događaj koji se dogodio jako loš, stoga cijelo društvo, a posebice oni koji su uključeni u nogomet, trebaju biti sretni da nije došlo do smrtnih posljedica.

Antolić je demantirao neistine koje su se jučer pojavile u medijskom prostoru i pokušaj relativiziranja onoga što se kasnije dogodilo na autocesti.

- Nitko nikomu ništa nije zabranio. Mi smo jednostavno četiri dana prije utakmice Hajduku dostavili upute kako navijači toga kluba trebaju unijeti transparente i svoje navijačke rekvizite na jug stadiona u Maksimiru. To je nešto što je uobičajeno, kazao je.

Dinamovi navijači su isto dobivali takve upute kada su išli na gostovanja na europske utakmice.

- To što navijačka skupina Torcida to nije ispoštivala, to nije pitanje, niti problem Dinama. Nažalost, dogodilo se to što se dogodilo i žao mi je da se to dovodi u koloraciju s najnormalnijim postupanjem Dinama kao organizatora, poručio je član Uprave Dinama.

Gabelić: Subotnji događaj nema opravdanja, ali je on plod revolta navijača

Sportski novinar 24 sata Tomislav Gabelić kazao je kako se subotnji događaj najtužniji dan u hrvatskom sportu i nogometu. Četiri mlada života na neki način su obilježila utakmicu Dinama i Hajduka.

Napad na službene osobe treba osuditi u startu i to treba osuditi cijelo društvo. Naglasio je kako treba naći uzrok problema.

Gabelić je istaknuo kako je za subotnji događaj nema opravdanja, ali je on plod revolta navijača i zbog toga svi skupa trebamo reagirati drugačije.

- Mediji ne smiju podgrijavati vatru, klubovi trebaju donijeti norme ponašanja za sve, dodao je.

Sportski novinar 24 sata rekao je kako bi volio vidjeti priopćenja vodećih ljudi u Hrvatskoj, posebice predsjednika Vlade i predsjednika Republike.

'Onaj tko je radio taktiku i procjenu u policiji je jako pogriješio'

Odvjetnik i bivši predsjednik Nadzornog odbora Hajduka Ljubo Pavasović Visković naglasio je kako su odnosi u hrvatskog nogometu tragični i vode u katastrofu.

- Činjenica je da se Hajdukova uprava kada je na utakmici u Zagrebu ili na utakmici u Rijeci, mora opravdavati. Ja osobno nisam ovu subotu svoje dijete vodio u Hajdukovu ložu. Tamo sam bio, ali ne želim da sluša što će tamo biti izgovoreno. A to je nekakav standard na koji smo navikli. Druga stvar, ja ne mislim da je u ovom trenutku Hrvatska policija - Mamićeva policija. To je pogrešna teza. No, međutim Hrvatska policija je bila Mamićeva policija, dodao je.

Pavasović Visković je kazao kako je policija pogriješila jer nije zaustavila navijače koji su išli prema Zagrebu, a znali su da navijači neće ući na stadion.

- Onaj tko je radio taktiku i procjenu je jako pogriješio, poručio je.

Naglasio je kako napad nije bio organiziran ni planiran.

'Policija će učiniti sve da finale Kupa prođe bez incidenata'

Milina je kazao kako policija nije pogriješila u svojoj procjeni. Antolić je poručio kako navijačka skupna Torcida uvijek radi probleme.

Gabelić je istaknuo kako subotnji događaj je problem cijelog društva, te da se stvari moraju mijenjati iz korijena.

Pavasović Visković je naglasio kako splitski navijači nemaju isti tretman u svim županijama.

Antolić je poručio kako se radi o frustraciji navijača Hajduka jer taj klub nije osvojio prvenstvo 17 godina.

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina pozvao je sve da se smire tenzije.

Poručio je kako će policija učiniti sve da doprinese sveukupnoj sigurnosti i da finale Kupa prođe bez incidenata.

