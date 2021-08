Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin rekla je večeras u HTV-ovom Dnevniku kako rast broja oboljelih još možemo obuzdati i usporiti uzlazni trend pridržavanjem epidemioloških mjera i cijepljenjem, a rekla je i kako se razmatra uvođenje novih mjera.

- Sutra bismo još trebali dobro proći, odnosno, trebala bi cijela Hrvatska biti u narančastom, kada gledamo ukupno Hrvatsku. A sad, ako ovako nastavi pogoršanje, s obzirom na današnju baš izrazito veliku brojku, teško je reći što nas čeka za tjedan dana - rekla je

Govoreći o mjerama spomenula je mogućnost skraćenja radnog vremena, a kaže i da se puno očekuje od digitalnih COVID potvrda.

- Okupljanja gdje dolazi veći broj ljudi uz COVID-potvrdu ipak daje određenu sigurnost da na takvim okupljanjima neće doći do širenja bolesti - kaže. Na pitanje znamo li zapravo stvarnu situaciju, rekla je da ima onih koji su pozitivni, ali nisu testirani jer nemaju znakove bolesti, ali da je tako i u svim zemljama.

Naglasila je i važnost cijepljenja djece koja imaju kronične bolesti ili žive u obiteljima u kojima neki drugi član obitelji ima kroničnu bolest. Rekla je i da se sva druga djeca mogu cijepiti.

- Ako dođe do kontakta s pozitivnom osobom, dijete koje je cijepljeno ne mora biti u samoizolaciji - kaže.

Dodala je da će maske biti obavezne u školama od petog razreda pa nadalje.

- One mjere kakve smo imali za prošlu školsku godinu, one zapravo potpuno ili gotovo iste mogu ostati i ove školske godine. Od petog razreda pa nadalje obavezne su maske, osim ako u razredu može biti veći razmak između učenika. Niži razredi osnovne škole su i do sada bili bez maske, rekla je.

Komentirala je i sporo cijepljenje.

- Usporilo se, vjerojatno si jedan dio ljudi to ne može ni organizirati tijekom ljeta s obzirom da se možda ne žele izlagati tome, prekidati svoje ljetovanje i slično, pa se nadamo da će se s povratkom u Zagreb i povratkom na radna mjesta cijepljenje ponovno ubrzati, zaključila je.