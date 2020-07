Uhvatili smo Pavi\u0107a ispred Sabora i poku\u0161ao je objasniti o \u010demu se radi.

- Radi se o protokolarnim darovima povodom zavr\u0161etka predsjedenja, s obzirom da za vrijeme predsjedanja nismo mogli imati ministarske sastanke. Radi se o 38 protokolarnih poklona za 26 ministara kohezije, te du\u017enosnike Europske komisije i Europskog parlamenta. Nikad dosad nisam preuzeto kreditnu karticu ministarstva, nikad dosad nisam refundirao nikakve poklone na svoj privatan ra\u010dun. Ovo su protokolarni pokloni gdje je svaka ministrica i ministar dobio kravatu ili maramu sa logom predsjedanja, bocu vina i penkalu. To su standardni protokolarni darovi koje su ministri trebali dobiti tijekom predsjedanja, ali kako ih nisu mogli dobiti, odlu\u010dili smo im darove uru\u010diti po\u0161tom ili diplomatskim putem. Da su se sastanci odr\u017eavali, te bi poklone primili na sastancima - rekao je.

U dokumentima koje spominje Telegram, ne spominju se kravate i marame, nego imamo \u010detiri parfema...

- Kravate i marame su do\u0161le iz predsjedanja, svatko je dobio bocu vina i jo\u0161 pojedinim ministrima koje znam osobno i povjerenici i\u0161la je penkala i nekoliko parfema. Sve je unutar limita - nastavio je.

Tko je od tih \u010detvero dobio parfeme i Hugo Boss dezodorans?

- Htio sam im osobnim pristupom zahvaliti, zato sam osobno odabrao poklone. Sedam tisu\u0107a kuna za 38 poklona, plus kravate i marame koje su bile tijekom predsjedanja. Tako smo im se zahvalili - rekao je.

Dodaje kako je svaki ministar dobio ne\u0161to, a za njih pet ili \u0161est on je osobno nadopunio darove. Kazao je kako ministarstvo mo\u017ee poslati o kojim se to\u010dno du\u017enosnicima radi, no nije komentirao za\u0161to to nisu ve\u0107 u\u010dinili, nego to namjeravaju tek sad kad je pri\u010da objavljena u medijima.