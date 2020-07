Napomenuo je kako je 22. srpnja prisegnuo na du\u017enost zastupnika i tom poslu planira se u\u00a0potpunosti posvetiti, a u radu \u0107e se, ka\u017ee, posebno fokusirati na europske teme.\u00a0

Podsjetimo, Pavi\u0107 je u zadnjim danima mandata ispeglao svoju karticu u vrijednosti od 7.071 kunu, jer je kupio 38 protokolarnih darova za 26 ministara kohezije te du\u017enosnike Europske komisije i Europskog parlamenta povodom zatvaranja hrvatskog predsjedanja EU. Tra\u017eio je da od ministarstva kojem je bio na \u010delu da\u00a0mu refundira novac. Biv\u0161i ministar je kupio kupio 36 butelja vina, parfeme, dezodorans, brendirane kemijske i patrone.

- Htio sam poklonima dati osobni touch. S obzirom na to da najvi\u0161a razina nije sudjelovala na konferenciji u Zagrebu, mi smo odlu\u010dili poslati poklone i tako im zahvaliti - obrazlo\u017eio je Pavi\u0107 nakon \u0161to je cijela pri\u010da iza\u0161la u medijima. Nije otkrio koju su to europski du\u017enosnici dobili parfeme i dezodoranse.\u00a0

Premijer Andrej Plenkovi\u0107 u \u010detvrtak je kratko prokomentirao potez svog biv\u0161eg ministra.\u00a0

- Vidio sam \u0161to je Pavi\u0107 rekao. Vjerujem da je\u00a0imao dobru namjeru samo je to malo nespretno izveo - kazao je Plenkovi\u0107.\u00a0

Pavić: Zbog insinuacija sam vratio novac Ministarstvu za protokolarne darove kolegama

Bivši ministar regionalnog razvoja i fondova EU i saborski zastupnik objavio je dokument iz kojeg je vidljivo kako je ministarstvu vratio 7.071 kunu. O toj temi više nema namjeru polemizirati u medijima

<p>Iako je moja namjera bila dobra i podržavala dobru diplomatsku praksu, zbog insinuacija i uvreda na osobni račun kojima sam izložen zadnjih dana iznos od 7.071,59 kuna uplatio sam na račun Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i odlučio protokolarne poklone financirati iz vlastitih sredstava, objavio je bivši ministar i saborski zastupnik <strong>Marko Pavić.</strong> </p><p>. Više nemam namjeru o tome polemizirati u medijima - poručio je.</p><p>Napomenuo je kako je 22. srpnja prisegnuo na dužnost zastupnika i tom poslu planira se u potpunosti posvetiti, a u radu će se, kaže, posebno fokusirati na europske teme. </p><p>Podsjetimo, Pavić je u zadnjim danima mandata ispeglao svoju karticu u vrijednosti od 7.071 kunu, jer je kupio 38 protokolarnih darova za 26 ministara kohezije te dužnosnike Europske komisije i Europskog parlamenta povodom zatvaranja hrvatskog predsjedanja EU. Tražio je da od ministarstva kojem je bio na čelu da mu refundira novac. Bivši ministar je kupio kupio 36 butelja vina, parfeme, dezodorans, brendirane kemijske i patrone.</p><p>- Htio sam poklonima dati osobni touch. S obzirom na to da najviša razina nije sudjelovala na konferenciji u Zagrebu, mi smo odlučili poslati poklone i tako im zahvaliti - obrazložio je Pavić nakon što je cijela priča izašla u medijima. Nije otkrio koju su to europski dužnosnici dobili parfeme i dezodoranse. </p><p>Premijer<strong> Andrej Plenković</strong> u četvrtak je kratko prokomentirao potez svog bivšeg ministra. </p><p>- Vidio sam što je Pavić rekao. Vjerujem da je imao dobru namjeru samo je to malo nespretno izveo - kazao je Plenković. </p>