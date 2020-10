- Sve \u0161to se doga\u0111a u mom romanu, doga\u0111a se na nekom dalmatinskom otoku. Ja sam na otok u knjizi nekako \u2018frankensteinski\u2019 spojio elemente razli\u010ditih otoka: toponime, zgrade, mjesta,.. I pretvorio ga u otok \u0160koj - rekao je autor.

Nakon maestralno napisane \u201cCrvene vode\u201d, Pavi\u010di\u0107 u svome novom romanu \u201cPrometejev sin\u201d, svojevrsnom nastavku nagra\u0111enog romana, odlazi korak dalje. Ponovno je tu protagonist Gorki \u0160ain, sin partizana Albina \u0160aina, koji se iskrcava na izmi\u0161ljeni otok \u0160koj, kako bi u ime strane tvrtke otkupio oto\u010dko zemlji\u0161te u svrhu budu\u0107ih turisti\u010dkih investicija. Po dolasku na otok, koji mu je dobro znan iz djetinjstva, lokalni duhovi bit \u0107e sve samo ne spokojni.

- Gorki \u0160ain nije glavni lik u Crvenoj vodi, njega se uvodi u tre\u0107oj tre\u0107ini knjige i nekako sam vidio da s njim jo\u0161 imam prostora i da ga mogu produbiti. Jako se malo znalo o njegovom privatnom \u017eivotu, tako da sam u ovoj knjizi obradio njegovo djetinjstvo, dje\u010da\u0161tvo, sada\u0161njost, budu\u0107nost. Vjerujem da je ovo zadnje od njega te da ga vi\u0161e ne\u0107u obra\u0111ivati u daljnjim djelima - ka\u017ee.

Kao i u drugim Pavi\u010di\u0107evim romanima, sna\u017eno je prisutna simbolika, kao i isprepletenost povijesti i sada\u0161njosti, dok autor traga za uzrocima svega lo\u0161ega \u0161to se nagomilalo u ljudima i oko njih...









- Ne vjerujem identitetske panike. Ono \u0161to ne volim kada se govori o Mediteranu je polinezijski diskurs o Mediteranu - autenti\u010dno sporo \u017eivljenje, svi znaju napraviti ribu... Poku\u0161avam Mediteran gledati kao popri\u0161te kapitalizma jer on to je. Svaki je prostor takav prostor ili prostor klasne borbe. Uvijek se bori\u00a0 oko nekog izvora zarade. \u010cak i oni koji su jako lijevo, oslanjaju se na kapitalizam i zaradu, a to sam pro\u017eeo kroz roman - ka\u017ee.







Budu\u0107i da se radnja odvija na otoku, Pavi\u010di\u0107 ka\u017ee da je s njim dobro upoznat.







- Odlazim na otoke i izvan ljeta, a i podrijetlom sam oto\u010danin iako tamo nisam nikad \u017eivio. Ipak, mogao bih re\u0107i da ne\u0161to o otoku znam. Kao i mnogi, vi\u0161e sam na otoku ljeti no zimi, ali zimi mi je on puno zanimljiviji jer ima u sebi ono svoje egzistencijalisti\u010dko. Oto\u010danima koji su nekako izmje\u0161teni od kopna, a na njega gledaju no\u0107u, u tamo neka svjetla preko vode, poznat je osje\u0107aj tragi\u010dnosti \u017eivota. Zato mnogo oto\u010dkih pisaca ima takvu notu u svome pisanju - ka\u017ee.







Iako neki njegovu knjigu karakteriziraju kao krimi\u0107, a drugi kao triler, Pavi\u010di\u0107 ka\u017ee da zapravo pi\u0161e u nekoj 'sivoj zoni'.







- Ne volim kada je knjiga \u017eanrovskih jako striktna. Previ\u0161e toga mi zadaje \u017eanrovska klasifikacija i iz tog razloga mi nije drago pisati klasi\u010dne krimi\u0107e. Ono \u0161to ja poku\u0161avam i \u010demu te\u017eim jest da svaka moja knjiga bude \u010ditana tako da \u010ditatelj jedva \u010deka okrenuti sljede\u0107u stranicu i s uzbu\u0111enjem prati \u0161to se sljede\u0107e doga\u0111a. Tome te\u017eim i to \u0107e biti karakteristika i sljede\u0107ih djela koje budem pisao - taj jedan spoj \u017eanrovskog i ne\u017eanrovskog - obja\u0161njava.







Iako je korona zavladala svijetom te se mnogi pozivaju na nju kao inspiraciju, Pavi\u010di\u0107 ju ipak ne vidi temom svojih budu\u0107ih romana.







- Za sada ju ne vidim kao temu. Razlog tome je i zato \u0161to ne znamo kako \u0107e sve ovo zavr\u0161iti, a bez zavr\u0161nog poglavlja pri\u010de je jako te\u0161ko pisati - ka\u017ee.







Iako bi idu\u0107a promocija knjige trebala biti u Plo\u010dama, zbog korone je upitno ho\u0107e li se odr\u017eati.







- Volim promocije i uvijek se na njih odazovem. Tako posjetim neka mjesta u koja ina\u010de ne bih odlazio, a neka od njih me inspiriraju na pisanje. Zaista se nadam da \u0107e se sve dogovorene promocije i odr\u017eati - zaklju\u010dio je.