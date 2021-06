Bio je to kolegijalan razgovor s naglaskom na financije, rekla je Jelena Pavičić Vukičević u razgovoru za N1 o samoj primopredaji vlasti Tomislavu Tomaševiću.

- Nakon izborne noći i proglašenja rezultata kad kao kolege sjednemo za isti stol tad se i sa moje strane očekuje otvoren razgovor i serviranje svih informacija koje mu mogu pomoći - rekla je.

Na pitanje je li bilo puno pitanja, kaže da je razgovor trajao sat i pol. Misli da će više pitanja biti za sve pročelnike kad prouče izvješća.

Tomašević nije rekao koje mu je savjete dala Pavičić Vukičević, ali ona je rekla da ga je pozvala na strpljenje, rekla je i da je isto poručila kolegama da nastave raditi na dobrobit grada.

- U kampanji se zna mnogo toga reći što ne stoji. Iskoristit ću priliku i reći da nitko ne radi tko nije prošao javni natječaj - rekla je i dodala da su to postupci koje će morati slijediti i novi gradonačelnik.

- S obzirom da je najavio preustroj gradske uprave možemo očekivati da ćemo imati raspis pa i izbor novih pročelnika u sljedećih šest mjeseci - kaže i dodaje da nisu o tome razgovarali, kao ni o imenima. Dodaje da će on razgovarati sa svim pročelnicima i šefovima drugih ureda i predložiti organizaciju rada koja je najoptimalnija.

- Tu je najmanje članova Stranke rada i solidarnosti - kaže i dodaje da nije kadrovirao po tom principu. Na pitanje od 27 pročelnika tko je u stranci, kaže troje ili četvero. Ne očekuje probleme po tom pitanju.

- Svi smo mi legalisti i poštujemo slovo zakona i nitko se nema pravo danas drukčije ponašati - kaže.

Na pitanje oko Slavka Kojića i njegovih izjava kaže da ih nije slušala te je nastavila s iznošenjem procesa izbora.

O financijama u gradu kaže:

- Radi se o tome da je do 2035. zaduženje grada oko 2 milijarde kuna, ali da uspijevamo svoje obveze financirati u skladu s dospijećem. Naravno da nakon protekle godine i početka ove, covid krize i potresa, i smanjenog gospodarskog rada i prihoda da smo se našli u teškoj situaciji, a spomenula bih i prekrajanje poreznog sustava, vi ste prisiljeni planirati proračun, a da ne znate kakvi će biti prihodi što se reflektira na izvršenje i bilancu. Lani smo završili u minusu od 90 milijuna kuna. Ponovit ću da je do 2035. zaduženje 2 milijarde. Zaduženje uvijek ide u suglasnosti s Ministarstvom financija - kaže.

- Naša zaduženja prati revizija i revizorske kuće. Tu ne može biti nikakvih detalja. Izvješća su preko Fine objavljena, ali da je teško teško je - kaže i na pitanje o poskupljenjima dodaje da ne bi išla u tom smjeru, što je rekao i Tomašević.

- Nije me začudilo, lijepo je što su to učinili za novoizabranog gradonačelnika, jer je on od danas gradonačelnik svih građana i mislim da ga je tako uprava i dočekala - kaže o pljesku za Tomaševića.