Donedavna vršiteljica dužnosti gradonačelnika Milana Bandića, Jelena Pavičić Vukičević, koja je 20 godina bila zamjenica gradonačelnika Milana Bandića, rekla je kako nema informacija o uhićenjima u GSKG-u.

- Morate mi reći njegovo ime, bila sam ovdje i nisam stigla pratiti portale. Nisam upoznata, možda sam gospodina doista kroz ovih 20 godina i upoznala - poručila je na pitanje poznaje li voditelja hitnih intervencija u GSKG-u.

Ponovila je kako nema informacija o čemu se radi.

- Nisam primila nikakav upit tako da vam o tome ne mogu reći ništa jer ne znam ni ime i prezime osobe o kojoj se radi. Optužbe o gospodarskom kriminalu ne zvuče dobro. Ali ne znam zašto mislite da bih ja o tome trebala imati neka posebna saznanja. GSKG je podružnica Holdinga, a kao što znate, sve dok nisam bila prisiljena zbog smrti gradonačelnika preuzeti vođenje gradom, nisam bila čak niti članica Skupštine trgovačkog društva Holdinga i ne znam kakve su aktivnosti bile poduzete u tome smjeru. O obnovi kada sam govorila, uvijek sam govorila sa pozicije zamjenice gradonačelnika za društvene djelatnosti - rekla je.

Vezano za izgradnju žičare na tuđem zemljištu, također je rekla da je tu informaciju vidjela jutros u medijima.

- I sad procjenjujem da će vjerojatno doći do žalbe na takvu presudu. Kada se radi prometna infrastruktura, u tom slučaju Zagreb ima pravo pokrenuti postupak izvlaštenja ukoliko nema dogovora prema vlasnicima parcela i dužan je takve vlasnike obeštetiti. Grad Zagreb će poduzeti ono što smatra da je u najboljem interesu Zagreba, ali o tome vam ne mogu ja govoriti - rekla je.

Na pitanje čija je to odgovornost, Pavičić Vukičević je istaknula kako ni o tome ne može govoriti jer nema informacije.

Vezano za razrješenje i imenovanje novih čelnih ljudi i nekoliko članova Uprave i NO Holdinga od strane Tomislava Tomaševića i njegovih zamjenika, poručila je kako to nije ništa sporno, ali da zabrinjava činjenica što u to tijelo mora biti izabrano barem šestero članova da bi moglo donositi bilo kakve pravne odluke.

- Tako da sam ja zabrinuta za legalnost ovih odluka i bojim se da ukoliko dođe do tužbi, da to neće dobro završiti za Holding. A mislim da to nije dobar način za započeti mandat - rekla je dodavši kako Tomašević kao gradonačelnik ima ovlasti imenovati Skupštinu trgovačkog društva.

- To je na zakonu utemeljeno mišljenje. A sad je drugo pitanje imamo li kao javne osobe, kao političari, pravo da se u kampanji pozivamo na određena demokratska pravila, a poslije ih ne poštujemo. Ali to će procijeniti građani - rekla je.