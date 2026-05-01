Pavlek je uhićen, ali USKOK će još pričekati: Donosimo sve detalje procesa izručenja!

Vedran Pavlek završio je svoj bijeg od hrvatskih vlasti, ili kako je njegova odvjetnica tvrdila u početku slučaja, svoj godišnji odmor. Kad je birao Kazahstan kao utočište, s kojim ima dugogodišnje veze zbog skijanja, zanemario je da je u tu državu nemoguće ući bez da ga evidentira policija i da ne dobije bijelu kartu za strance. I tako su i Kazahstan i Hrvatska znali u kojoj je državi, samo ga je trebalo locirati i riješiti papirologiju.

Papirologija je riješena i kroz Interpol i u skladu sa Zakonom o međunarodnoj pravnoj pomoći, kad je 17. travnja hrvatski veleposlanik u Kazahstanu otišao na sastanak sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Kazahstana i predao mu diplomatsku poštu, odnosno zamolnicu Ministarstva pravosuđa da Pavleka privremeno uhite i izruče Hrvatskoj. Tad su službe već suzile područje u kojem je Pavlek, što su potvrdili i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i ministar Damir Habijan. Kazahstanski zamjenik je njihovom Glavnom tužiteljstvu, koje je nadležno za odlučivanje o udovoljavanju zahtjevima stranih država, proslijedio zamolnicu. Oni su tad provjerili formalnosti. U to spadaju podaci osobe čije uhićenje i izručenje se traži, opis kaznenog djela, dokazi na temelju kojih je Uskok pokrenuo istragu te najvažnije: je li ono za što se Pavleka tereti kazneno djelo i u Kazahstanu. A je.

Pitat će ga pristaje li na izručenje...

Uskok ga tereti za zlouporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza. U Kazahstanu je to kažnjivo s od sedam do 12 godina zatvora uz zapljenu imovine. Drugo djelo za koje ga se tereti je pranje novca koje Kazahstan kažnjava s tri do sedam godina, a treće ustroj i organizacija zločinačke organizacije kojeg kažnjavaju s osam do 13 godina. Nakon toga, Glavno tužiteljstvo Kazahstana je naložilo nižem tužiteljstvu nadležnom za područje u kojem se nalazio da pokrenu potragu i nalože lokalnoj policiji da ga privremeno uhite. Dakle, trebalo ga je još samo negdje dočekati i staviti mu lisice na ruke.

Tamošnje Glavno tužiteljstvo već je trebalo podnijeti sudu zahtjev za određivanje ekstradicijskog pritvora. Pavlek u tom pritvoru može provesti i do 12 mjeseci, ali to su rijetke situacije. Isto tako, sudac će ga pitati pristaje li na to da ga se izruči Hrvatskoj. Ako ne pristane, kreće procedura koja može trajati i do 40 dana! Sudac mora u roku 72 sata odrediti pritvor, a Pavlek u roku od 10 dana može podnijeti žalbu na odluku tužiteljstva da ga se izruči Hrvatskoj. Sud onda ima 10 dana da odluči o njegovoj žalbi. No tu nije kraj jer se Pavlek može žaliti i na tu odluku suda, u roku od još 10 dana. Nakon toga, Viši sud opet ima 10 dana da odluči i o toj žalbi.

120 tisuća dokumenata

Oni koji ga poznaju, tvrde da će sigurno odugovlačiti što je više moguće. No možda ih iznenadi i na valu otkrivanja afera u sportskim savezima u Hrvatskoj, pristane na brzo izručenje i obistini svoje upozorenje koje je dao vodstvu Hrvatskog skijaškog saveza na sjednici u ožujku na kojoj je dao ostavku.

- Mogao bih štošta reći jer u svom laptopu imam više od 120.000 dokumenata - navodno je rekao.