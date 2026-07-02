Georg Mauser označen je kao Pavlekov financijaš iz Austrije i Lihtenštajna. Ugasio je dvije tvrtke, više nije ni zamjenik direktora jedne konzultantske tvrtke iz Lihtenštajna
GDJE JE MAUSER? PLUS+
Pavlekov austrijski suradnik još uvijek u bijegu: Nakon akcije Uskoka ugasio je dvije tvrtke
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Georg Eugen Mauser, austrijski državljanin za kojeg Uskok sumnja da je pomagao Vedranu Pavleku izvlačiti novac iz Hrvatskog skijaškog saveza godinama, još uvijek nije dostupan hrvatskim vlastima. Barem smo tako uspjeli neslužbeno doznati.
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