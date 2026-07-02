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GDJE JE MAUSER? PLUS+

Pavlekov austrijski suradnik još uvijek u bijegu: Nakon akcije Uskoka ugasio je dvije tvrtke

Piše Laura Šiprak,
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Pavlekov austrijski suradnik još uvijek u bijegu: Nakon akcije Uskoka ugasio je dvije tvrtke
Foto: Igor Kralj, Josip Mikacic/PIXSELL; Canva
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Georg Mauser označen je kao Pavlekov financijaš iz Austrije i Lihtenštajna. Ugasio je dvije tvrtke, više nije ni zamjenik direktora jedne konzultantske tvrtke iz Lihtenštajna

Georg Eugen Mauser, austrijski državljanin za kojeg Uskok sumnja da je pomagao Vedranu Pavleku izvlačiti novac iz Hrvatskog skijaškog saveza godinama, još uvijek nije dostupan hrvatskim vlastima. Barem smo tako uspjeli neslužbeno doznati. 

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