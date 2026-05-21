Pavleku i ekipi blokirali su više od 4,5 milijuna eura imovine: 13 milijuna otišlo na nekretnine?

Uskok je objavio da su ishodovali sudske odluke i blokirali oko 4 i pol milijuna eura imovine Vedranu Pavleku i njegovim suoptuženima. Koliko je poznato, riječ je o imovini samo u Hrvatskoj.

- USKOK je, nakon donesenog rješenja o provođenju istrage od 27. ožujka 2026. te nakon financijskih izvida provedenih u suradnji s Uredom za sprječavanje pranja novca i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave, Županijskom sudu u Zagrebu podnio više prijedloga za određivanje privremenih mjera osiguranja oduzimanja imovinske koristi na temelju kojih je blokirana imovina okrivljenika u ukupnoj vrijednosti od 4.527.976,40 eura. Nadalje, kako bi se onemogućilo otuđenje ili opterećenje imovine za koju se sumnja da je stečena počinjenjem kaznenih djela te kako bi se osiguralo njezino kasnije oduzimanje, u odnosu na petero okrivljenika koji se sumnjiče zbog malverzacija unutar sportskog saveza i pranja novca, određene su privremene mjere osiguranja kojima se zabranjuje otuđenje nekretnina u Zagrebu, Poreču, Malom Lošinju, Višnjanu i Senju te novčanih sredstava na računima, poslovnim udjelima i dionicama u iznosu od 2.081.737,82 eura. Određivanjem ovih privremenih mjera ostvaruje se jedno od temeljnih načela kaznenog prava da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom - kažu u priopćenju.

Za pretpostaviti je da pokušavaju u suradnji s kolegama izvan Hrvatske blokirati i ostalu imovinu koju osumnjičeni imaju, poput vile na Ibizi koja je u vlasništvu tvrtke Casa Buganvilia. No o tome ne odlučuju hrvatski sudovi. Kako doznajemo, navodno je 13 milijuna od 30 koliko se sumnja da su izvukli, otišlo na nekretnine. Ostatak je otišao na godine i godine isplaćivanja plaća i honorara u gotovini, kao i na luksuzna putovanja, plastične operacije, torbice, štikle, markiranu robu...

Tko što ima?

Uskok u ovom predmetu tereti Vedrana Pavleka, Nenada Erora, Damira Raosa, Martinu Streženičku, Georga Eugena Mausera te Boženu Mejić Hrvoj. Da je živ, teretili bi i preminulog austrijskog kontroverznog poduzetnika Manfreda Schobesbergera. Ovako, obuhvaćena je samo njegova imovina.

Kako smo ranije pisali, Schobesberger (rođen 1944., preminuo 2020.), je identificiran kao prva odgovorna osoba za tvrtku Alpine Sports Services u Svetom Kristoforu i Nievesu, onu koja je ispostavljala račune za nikad obavljene poslove Hrvatskom skijaškom savezu i navodno platila 2 milijuna eura radove na Pavlekovoj vili na Ibizi. On je za života bio pod istragom SAD-a radi muljanja po vrlo sličnom principu kao u ovom slučaju, no nikad nije ništa dokazano. Za pretpostaviti je da je nekretnina koja je blokirana u Višnjanu, upravo njegova kuća u Milanezima, koja je u katastru još uvijek na njega. I tu je registrirano nekoliko tvrtki za uvoz - izvoz ili nekretnine kojima su vlasnici Talijani, Švicarci i Nijemci.

Nakon njega, smatra Uskok, taj dio operacije preuzima Slovakinja Martina Streženička koja u Hrvatskoj živi preko 15 godina. Trenutno je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od bijega, jer ima dvojno državljanstvo, a nedavno joj je ta mjera produžena za još dva mjeseca. Ona, koliko smo uspjeli prokopati, nema na sebi nekretnine, ali živjela je u Poreču pa je pitanje je li nekretnina povezana s njom tamo blokirana.

Vedran Pavlek u Zagrebu ima kuću na Gračanskoj cesti koju je naslijedio od svojih roditelja nakon njihove smrti. U katastru je i na njoj već zabilježba. Jutarnji list je izvještavao da je Pavlek u Turskoj probao šest nekretnina prebaciti na rodbinu, no nije uspio. Ako je ijedna u Hrvatskoj, i ta je blokirana.

Božena Meić Hrvoj, računovotkinja koja je iz istražnog zatvora izašla u travnju, suvlasnica je stana u Palmotićevoj ulici u Zagrebu od 113 kvadrata. I na njemu je sudska zabilježba, kao i na njenom stanu od 50-ak kvadrata na Ružmarinki.

Damiru Raosu blokiran je stan u Senju. Nenad Eror nema nekretnine koliko je medijima poznato.