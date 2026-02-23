Obavijesti

News

Komentari 0
'NEPOJMLJIVO JE'

Pavliček o dolasku srpskog premijera u Vukovar: 'Nitko me nije obavijestio o tom posjetu'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pavliček o dolasku srpskog premijera u Vukovar: 'Nitko me nije obavijestio o tom posjetu'
Vukovar: Marijan Pavliček o kupovini glasova uoči drugog kruga lokalnih izbora | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Gradonačelnik Vukovara kaže da nije znao za posjet premijera Srbije Đure Macuta Dalju Vukovaru te poručuje da se “mora znati red” kada u grad dolazi čelnik druge države.

Admiral

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček izjavio je u ponedjeljak kako nije znao za posjet premijera Republike Srbije Đure Macuta Dalju te Vukovaru, u petak 20. veljače, ocijenivši nepojmljivim da ga o tome nitko nije obavijestio.

Komentirajući taj posjet, Pavliček je u ponedjeljak rekao kako svatko ima pravo posjećivati svoju zajednicu, ali i da mu je nepojmljivo da nitko predstavnike Grada Vukovara, koji je Macut posjetio sa svojim suradnicima, nije o tome obavijestio.

IDENTIFIKACIJA NESTALIH "Čekali smo ovo trideset i pet godina. Tata napokon stiže kući, naša obitelj napokon ima mir"
"Čekali smo ovo trideset i pet godina. Tata napokon stiže kući, naša obitelj napokon ima mir"

"Nepojmljivo mi je da mene kao gradonačelnika Vukovara i sam Grad Vukovar nitko nije izvijestio da nam u grad dolazi premijer neke druge države“, rekao je Pavliček. Svatko ima pravo posjećivati svoju zajednicu, ponovio je, ali mora se znati neki red.

Predsjednik Vlade Srbije je tijekom svog posjeta Vukovaru nazočio programu u Srpskom domu u Vukovaru u povodu Dana državnosti Republike Srbije, a prije toga boravio je u Dalju, u kojem je sjedište Eparhije osječko-poljske i baranjske Srpske pravoslavne crkve, gdje su mu uručena najviša priznanja Eparhije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'
ISPOVIJESTI IZ MAJČINSKOG DOMA U NAZOROVOJ

'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'

U domu u Nazorovoj je Majčinski dom za privremeni smještaj trudnicama i majkama, u najvećoj mjeri ovdje su maloljetnice sa svojim bebama. Ostati mogu dok se školuju, a kasnije živjeti i u stambenim zajednicama
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre
Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...
KRAJ HRVATSKE KOSTAJNICE

Policajci pred zoru čuli vrisak iz Une, najmanje jedan mrtav, traže još nekoliko ljudi...

Hrvatska policija i članovi Hrvatske gorske službe spašavanja od jutra su u potrazi za ljudima, najvjerojatnije migrantima koji su završili u rijeci Uni kraj Hrvatske Kostajnice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026