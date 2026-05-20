Vukovar dobiva spomenik u Slovačkoj: Podržao Jandroković

Piše HINA,
Foto: Hrvatski sabor

U Devinskoj Novoj Vesi planira se postavljanje spomenika Vukovaru, a Jandroković je istaknuo da hrvatska manjina u Slovačkoj predstavlja važan most prijateljstva dvaju naroda.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pozdravio je u srijedu plan o postavljanju spomenika Vukovaru u Devinskoj Novoj Vesi u Slovačkoj, ocijenivši da će taj projekt dodatno pridonijeti prijateljstvu i razumijevanju dvaju naroda, priopćio je Sabor. Jandroković, koji boravi u radnom posjetu Slovačkoj, susreo se s predstavnicima hrvatske nacionalne manjine u Devinskoj Novoj Vesi i obišao Vukovarsku ulicu koja od 2019. nosi ime tog hrvatskog grada, zahvaljujući inicijativi načelnika  Dariusa Krajčíra, koji je hrvatskog podrijetla. "Tom prilikom pozdravio je planove za postavljanje spomenika gradu Vukovaru, ocijenivši kako će taj projekt dodatno pridonijeti jačanju prijateljstvu i međusobnom razumijevanju hrvatskog i slovačkog naroda", stoji u priopćenju.

Jandroković je naglasio da je hrvatska nacionalna manjine  “iznimno dobro integrirana i cijenjena u slovačkom društvu i predstavlja čvrst most prijateljstva između dvaju naroda.”

“Oni već više od pet stoljeća čuvaju i uspješno promiču hrvatski identitet, jezik, kulturu i tradiciju”, rekao je, te najavio daljnju potporu Sabora i drugih institucija RH projektima kojima je svrha očuvanje povezanosti s domovinom. 

Nastavak potpore očekuje i od slovačkih vlasti, čiji je odnos prema Hrvatima ocijenio “konstruktivnim, prijateljskim i s poštovanjem”. 

Devinska Nova Ves u okolici Bratislave dom je Muzeja kulture Hrvata koji djeluje od 2005. i Hrvatskog kulturnog saveza. Radi se o "ključnim institucijama za očuvanje kontinuiteta hrvatske zajednice u Slovačkoj", navodi se u priopćenju.

Jandroković je prethodno posjetio izložbeni atelje umjetnice hrvatskog podrijetla Gordane Glass.

Predsjednik Sabora u četvrtak će se sastati s predsjednikom slovačkog parlamenta Richardom Rašijem i sa slovačkim predsjednikom Peterom Pellegrinijem.

