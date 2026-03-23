Pavliček odgovorio Penavi: Drago mi je da je progledao i poslušao gradsku vlast

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček izjavio je u ponedjeljak, komentirajući najavu bivšeg gradonačelnika Ivana Penave da će se sredstva za novu ekonomsku školu u Vukovaru prenamijeniti za domove za starije osobe, kako mu je drago da je Penava progledao i poslušao gradsku vlast.

Drago mi je što je Ivan Penava uvidio svoju veliku grešku, progledao i napokon poslušao gradsku vlast, rekao je Pavliček na konferenciji za novinare.

"Izgradnja nove ekonomske škole bila je megalomanski projekt koji je Grad Vukovar doveo u tešku financijsku situaciju jer smo do sada radi njega morali vratiti 1,15 milijuna eura raznih kazni, a u fazi povratka smo još 600.000 eura duga europskog novca. Zbog toga smo morali uvesti mjere štednje“, kaže Pavliček.

Ocijenio je kako je proširenje Doma za starije i nemoćne osobe u vukovarskom naselju Mitnica apsolutno neophodno jer su liste čekanja na mjesto u domu dulje od tri godine.

„Domovi za starije i nemoćne osobe su potrebniji jer već imamo zgradu ekonomske škole koja ima sve neophodne sadržaje za normalno i kvalitetno održavanje nastave, osim sportske dvorane“, istaknuo je Pavliček.

Najavio je kako će u idućih nekoliko tjedana doći do izmjena urbanističkih planova u Vukovaru, posebno parcele gdje je planirana izgradnja nove ekonomske škole i gdje su postavljeni veliki betonski stupovi, kako bi se vidjelo što u budućnosti s tim zemljištem.