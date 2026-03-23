ŠTEDNJA U VUKOVARU

Pavliček odgovorio Penavi: Drago mi je da je progledao i poslušao gradsku vlast

Piše HINA,
Bogdanovci: Zoran Milanović na obilježavanju 35 obljetnice postrojavanja nenaoružanih odreda u Bogdanovcima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Izgradnja nove ekonomske škole bila je megalomanski projekt koji je Grad Vukovar doveo u tešku financijsku situaciju jer smo do sada radi njega morali vratiti 1,15 milijuna eura raznih kazni, kaže Pavliček

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček izjavio je u ponedjeljak, komentirajući najavu bivšeg gradonačelnika Ivana Penave da će se sredstva za novu ekonomsku školu u Vukovaru prenamijeniti za domove za starije osobe, kako mu je drago da je Penava progledao i poslušao gradsku vlast.

Drago mi je što je Ivan Penava uvidio svoju veliku grešku, progledao i napokon poslušao gradsku vlast, rekao je Pavliček na konferenciji za novinare.

"Izgradnja nove ekonomske škole bila je megalomanski projekt koji je Grad Vukovar doveo u tešku financijsku situaciju jer smo do sada radi njega morali vratiti 1,15 milijuna eura raznih kazni, a u fazi povratka smo još 600.000 eura duga europskog novca. Zbog toga smo morali uvesti mjere štednje“, kaže Pavliček.

PROZVALI PAVLIČEKA SDP traži isplatu uskrsnica umirovljenicima u Vukovaru. Grad tvrdi: 'Nemamo novaca'
Ocijenio je kako je proširenje Doma za starije i nemoćne osobe u vukovarskom naselju Mitnica apsolutno neophodno jer su liste čekanja na mjesto u domu dulje od tri godine.

„Domovi za starije i nemoćne osobe su potrebniji jer već imamo zgradu ekonomske škole koja ima sve neophodne sadržaje za normalno i kvalitetno održavanje nastave, osim sportske dvorane“, istaknuo je Pavliček.

Najavio je kako će u idućih nekoliko tjedana doći do izmjena urbanističkih planova u Vukovaru, posebno parcele gdje je planirana izgradnja nove ekonomske škole i gdje su postavljeni veliki betonski stupovi, kako bi se vidjelo što u budućnosti s tim zemljištem.

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'
OGROMNA GREŠKA SUSTAVA

EKSKLUZIVNO OTKRIĆE 24SATA Nenadu blokirali kartice pa mu u Fini rekli: 'Ali, vi ste mrtvi...'

Nenad Marković iz Virovitice sasvim slučajno je saznao da ga je sustav proglasio mrtvim. Ostao je bez OIB-a, kartica... Zamijenili su ga s čovjekom istog imena i prezimena koji je zaista umro. No priča ide dublje
VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'
TEŠKA PROMETNA

VIDEO Užas u Zagrebu: 'Auto se zabio u tramvajsku stanicu, hitna pomaže ozlijeđenima'

Zagrebačka policija za sad nam može samo potvrditi da su zaprimili dojavu Detalji o ozlijeđenima su nepoznati
Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!
IZ MINUTE U MINUTU

Trump tvrdi: Iranci žele postići dogovor, Hormuz će vrlo brzo biti otvoren; Pada cijena nafte!

Libanon sve više dolazi u fokus. Preko 1000 ljudi je ubijeno od početka rata, a Izrael razmišlja o kopnenoj invaziji. Iran prijeti energetskim kolapsom polovice Bliskog istoka ako SAD bombardira energetsku infrastrukturu

