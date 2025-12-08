Obavijesti

Pavliček poručio DP-u: 'Našem savezu ne pripadaju oni koji su se prodali za Judine škude...'

Piše HINA,
Zagreb: Stranka Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) održala je sabor | Foto: Marko Seper/PIXSELL

Šef Hrvatskih suverenista poručio da Domovinski pokret neće biti među potpisnicima desnog memoranduma te dodao kako su vrata otvorena Mostu i Tomislavu Jonjiću.

Predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček izjavio je u ponedjeljak, komentirajući potpisivanje memoranduma o političkoj suradnji stranaka desnice, da među potpisnicima neće biti Domovinskog pokreta jer u taj savez "ne pripadaju oni koji su se prodali za Judine škude.

“Četiri političke opcije već imaju postignut dogovor, a vrata su i dalje otvorena Tomislavu Jonjiću. Isto tako, nadam se da će nam se pridružiti i Most”, rekao je Pavliček na konferenciji za novinare koja je održana na temu (ne)izgradnje nove Ekonomske škole u Vukovaru.

Na upit zašto kako među potpisnicima memoranduma nema Domovinskog pokreta, odgovorio je kako ne postoji mogućnost suradnje s tom strankom.

“Oni koji su se prodali za Judine škude neka ostanu tamo gdje jesu. U naš savez ne pripadaju”, poručio je Pavliček.

Memoronadum o suradnji potpisat će u utorak predsjednici DOMiNO-a Mario Radić, Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček i Bloka za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović, te predsjednica HSP-a Marina Logarušić, a potpisivanje je najavljeno u Amfiteatru Vukovarskog vodotornja.

