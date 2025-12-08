Pavliček o propalom projektu Ekonomske škole: 'Penava je ostavio velike troškove...'

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček poručio je u ponedjeljak da o eventualnom nastavku izgradnje Ekonomske škole neće odlučivati pojedinac nego građani Vukovara i Grad Vukovar, ustvrdivši da je "propali projekt Ekonomske škole, na kojem radi svog ega insistira Ivan Penava ostavio Gradu velike troškove".

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava kazao u subotu kako su, kroz amandman na Državni proračun za 2026. koji je Vlada prihvatila, osigurana sredstava za izgradnju Ekonomske škole u Vukovaru, unatoč tome što je aktualna vlast "digla ruke" od tog projekta.

Pavliček je na konferenciji za novinare održanoj u ponedjeljak još jednom je istaknuo da Grad Vukovar odustaje od izgradnje nove zgrade Ekonomske škole te da se radi o megalomanskom projektu bivšeg gradonačelnika Penave.

O eventualnom nastavku izgradnje škole, kazao je Pavliček neće odlučivati pojedinac nego građani Vukovara i Grad Vukovar.

"Činjenica je kako je propali projekt Ekonomske škole, na kojem radi svog ega insistira Ivan Penava, ostavio Gradu velike troškove. Tako smo dosad platili 450.000 eura penala, a još 600.000 eura moramo platiti do ožujka 2026. Troškovi odvjetnika iznose gotovo 500.000 eura dok je 230.000 eura otišlo na ranije plaćene kazne. Kad tome dodamo još 1,6 milijuna eura nacionalnih sredstava utrošenih iz Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara dolazimo do iznosa većeg od tri milijuna eura s tim da projekt nikad nije realiziran”, rekao je Pavliček.

Poručio je Penavi kako je očigledno prespavao 1. lipanj i drugi krug lokalnih izbora kada su, kako je rekao, građani jasno rekli ‘ne’ i njemu i DP-u i propalom projektu Ekonomske škole.

Pavliček je najavio kako će, ako Penava i dalje bude insistirao na tom projektu zatražiti održavanje tematske sjednice Gradskog vijeća Vukovara na kojoj bi se govorilo o (ne)izgradnji Ekonomske škole kao i provesti istraživanje javnog mijenja među građanima.

Kazao je i kako Grad Vukovar ima planiranu realizaciju više projekta, od ključne važnosti za građane, a koji svi zajedno ne koštaju 27 milijuna eura koliko bi koštala izgradnja Ekonomske škole. Ustvrdio je i kako ne postoji ni jedan racionalan razlog zašto bi se išlo u izgradnju te škole koja bi imala kapacitet oko 500 učenika dok ta škola danas broji tristotinjak učenika.

"O izgradnji škole sigurno neće odlučivati niti jedan pojedinac. Podsjećam Penavu i kako je čestica na kojoj bi se gradila ta škola u vlasništvu Grada Vukovara kao i što je u gradskom vlasništvu i projekt izgradnje škole“, istakao je Pavliček.