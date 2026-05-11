Pavliček: Vukovar izgleda kao zapadnoeuropski grad

U organizaciji Vukovarske razvojne agencije (VURA) i Grada Vukovara u ponedjeljak je u središtu Vukovara održan Sajam EU projekata na kojem su predstavljeni brojni projekti i programi financirani sredstvima Europske unije.

„Danas Vukovar izgleda poput bilo kojeg drugog grada u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapadne Europe. Samo u posljednjih 12 mjeseci vrijednost svih projekata koji se provode prvenstveno preko VURA-e iznosila je više od 25 milijuna eura, što je na razini godišnjeg gradskog proračuna“, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček.

Riječ je o projektima proširenja škola i vrtića, osiguravanja pomoćnika u nastavi, kao i nizu kapitalnih ulaganja kojima se podiže kvaliteta života građana i otvaraju nova radna mjesta.

„Posebno je značajno što već ove godine planiramo dodatnih 15 milijuna eura ulaganja kroz različite kapitalne projekte, među kojima su Hotel Grand kroz ITU mehanizam”, kazao je Pavliček.

Sajam je okupio brojne razvojne agencije, ustanove, udruge i institucije, a posjetitelji su se mogli upoznati se s aktualnim projektima i informirati o mogućnostima financiranja i razvoja kroz fondove Europske unije.

Grad Vukovar također je završio radove na obnovi i proširenju Lipovačkog puta, jedne od važnijih prometnica koja povezuje grad s prigradskim naseljem Lipovača, a u radove je uloženo 881.000 eura.

Radovima je prometnica proširena na šest metara, izgrađene su nove biciklističke i pješačke staze, a planira se i postavljanje dodatnih uspornika prometa radi povećanja sigurnosti.

Radove je izvela tvrtka Cestorad Vinkovaci, a projekt je s 85 posto sufinanciran sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za 2025. godinu.