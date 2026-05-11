Obavijesti

News

Komentari 0
EU FONDOVI

Pavliček: Vukovar izgleda kao zapadnoeuropski grad

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pavliček: Vukovar izgleda kao zapadnoeuropski grad
Vukovar: Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Samo u posljednjih 12 mjeseci vrijednost svih projekata koji se provode prvenstveno preko VURA-e iznosila je više od 25 milijuna eura, što je na razini godišnjeg gradskog proračuna, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček

U organizaciji Vukovarske razvojne agencije (VURA) i Grada Vukovara u ponedjeljak je u središtu Vukovara održan Sajam EU projekata na kojem su predstavljeni brojni projekti i programi financirani sredstvima Europske unije.

„Danas Vukovar izgleda poput bilo kojeg drugog grada u Austriji, Njemačkoj ili nekoj drugoj državi zapadne Europe. Samo u posljednjih 12 mjeseci vrijednost svih projekata koji se provode prvenstveno preko VURA-e iznosila je više od 25 milijuna eura, što je na razini godišnjeg gradskog proračuna“, rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček.

POLITIČKI OBRAČUN SDP kritizira vlast u Vukovaru: 'Nema plana, nema projekata'
SDP kritizira vlast u Vukovaru: 'Nema plana, nema projekata'

Riječ je o projektima proširenja škola i vrtića, osiguravanja pomoćnika u nastavi, kao i nizu kapitalnih ulaganja kojima se podiže kvaliteta života građana i otvaraju nova radna mjesta.

„Posebno je značajno što već ove godine planiramo dodatnih 15 milijuna eura ulaganja kroz različite kapitalne projekte, među kojima su Hotel Grand kroz ITU mehanizam”, kazao je Pavliček.

EU SREDSTVA Pavliček: Vukovar mora vratiti 560.000 eura kazni, ide štednja
Pavliček: Vukovar mora vratiti 560.000 eura kazni, ide štednja

Sajam je okupio brojne razvojne agencije, ustanove, udruge i institucije, a posjetitelji su se mogli upoznati se s aktualnim projektima i informirati o mogućnostima financiranja i razvoja kroz fondove Europske unije.

Grad Vukovar također je završio radove na obnovi i proširenju Lipovačkog puta, jedne od važnijih prometnica koja povezuje grad s prigradskim naseljem Lipovača, a u radove je uloženo 881.000 eura.

Radovima je prometnica proširena na šest metara, izgrađene su nove biciklističke i pješačke staze, a planira se i postavljanje dodatnih uspornika prometa radi povećanja sigurnosti.

Radove je izvela tvrtka Cestorad Vinkovaci, a projekt je s 85 posto sufinanciran sredstvima Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za 2025. godinu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište
DOZNAJEMO

Ubojica šefa krim policije u Krapini pratio drugog policajca! Zaletio mu se autom u dvorište

U nedjelju rano ujutro u Krapini je ubijen policajac, voditelj kriminalističke policije Robert Grilec....
TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'
FRONTALNI SUDAR

TRAGEDIJA U sudaru u Slavoniji poginuo pravosudni policajac: 'Imao je malo do mirovine'

Kako neslužbeno doznajemo pravosudni policajac poginuo je u jutrošnjoj strašnoj nesreći u Slavoniji...
FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!
ALARM ZA CIJELU ZEMLJU

FOTO Nevrijeme stiže prema Hrvatskoj, evo što nas čeka!

Cijela Hrvatska je pod alarmom, a najviše oborina očekuje se na zapadu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026