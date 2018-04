Pavuna: To nije o ženama, to je razbijanje Boga. Past će vlada!

Fizičar Davor Pavuna u četvrtak je u Osijeku na pitanje novinara Slavonske televizije da komentira one koji ga smatraju populistom i paranoičnim teoretičarem zavjera odgovorio:

- Ja sam jedini živući Hrvat koji je prošao od Sai Babe i Babadžija do hvaljen Isus i Marija. Amen. Prošao sam sve moguće sotonjare, imam doktorat iz fizike, ja sam savjetnik cijeloj planeti, nema zemlje više ozbiljne kojoj nisam savjetnik, što vi ne znate, naravno. Vi vjerojatno imate Samsung kojem sam ja bio savjetnik još prije 15 godina. Ja nisam treća liga, ja sam apsolutno prva svjetska liga, to je kao da igrate u Realu i Barceloni, a pitate o nogometu. Dakle, razlika između Davora Pavune i drugih seronja o kojima pričaju po medijima - marš, gamadi jedna, marš - rekao je.

Pavuna je komentirao i Istanbulsku konvenciju.

- To je zlo. Ne radi tobožnje zabrane i bilo čega, to nije o ženama, to je razbijanje Boga, čovjeka, obitelji i naroda. Marš van, gamad, Soros također. Kaj mislite da je Orban blesav? Orban se ponaša kako se normalan čovjek mora ponašati - izjavio je.

Smatra kako će se ista stvar dogoditi u Hrvatskoj.

- Sad će nam pasti sve ove vlade, svi ovi seronje, doći će na vlast narod. Hvaljen Isus i Marija! Pobjeda! Amen - primijetio je.

Na odlasku je novinaru dobacio:

- Vi ste već drugi iz medija koji pričate sranja. Ajde marš svi skupa, jebote - viknuo je.