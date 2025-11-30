Brat i sestra, policajac i medicinska sestra, odjenuli se u žabu i dinosaura te razveselili djecu u Pakracu
Pazi, dinosaur i žaba u snijegu! Brat i seka razveselili djecu u Pakracu: 'Svi su nas snimali'
Prvo su svi bili iznenađeni, nitko nije znao što se događa. Djeca su isto na prvu bila nesigurna hoće li nam prići. Ali kad su se malo opustila i vidjela da se želimo igrati s njima, onda su svi navalili. Skakali su po nama, grudali se s nama..., ispričali su nam Katarina (21) i Mateo Frklić (23), koji su jedan vikend odlučili iznenaditi djecu na sanjkalištu u Omanovcu kraj Pakraca.
Djeca su ih odmah prihvatila na sanjkalištu kao njihove nove prijatelje.
- Bratu su odmah dali nadimak 'Male ruke', jer ih nije mogao uhvatiti. Pokušavao je, ali uzalud kad su ruke kratke. Ipak je to pravi dinosaur - rekla nam je kroz smijeh Katarina.
Ideja da iznenade djecu na sanjkalištu rodila se nakon rođendana njihova nećaka.
- Dva, tri tjedna prije toga sestra je htjela napraviti neko iznenađenje našem nećaku za rođendan. Došla je na ideju, gledajući te TikTokove, da naručimo kostime. Pa smo naručili kostime i kad su stigli, obukli smo se za nećakov rođendan - ispričao nam je Mateo.
- Nećak u početku nije ni znao da smo mi u kostimima. Odmah je dotrčao kod dinosaura plesati. Kasnije smo mu tek rekli da su teta i ujo u kostimima, pa se još više htio s nama igrati - dodala je Katarina.
Sljedeći dan su sjedili s mamom i tatom u boravku. Mama im je rekla da bi mogli još nekako iskoristiti te kostime. Predložila im je da otiđu na Omanovac.
- Bit će sigurno hrpa djece, pa i snijega. Pa smo rekli može. Pitala sam brata idemo li, on kaže: 'Pa naravno da idemo - ispričala nam je Katarina i dodala:
- Kad smo došli gore i vidjeli koliko je auta parkirano, rekli smo: 'Ući ćemo ili nećemo. Što će biti, što će ljudi misliti?'. Dolazili smo prema ulazu na sanjkalište i već nas je ondje pet-šest ljudi snimalo mobitelima. Kad smo došli iza zgrade gdje je odmaralište, svi su držali mobitele, snimali, prilazili i veselili se - rekla je Katarina.
Video sa sanjkališta podijelili su na društvenim mrežama, a brzo su postali i viralni.
- Objavila sam video na TikToku, nisam uopće očekivala takav odjek. Naša zajednica nas je stvarno podržala. Sad će biti božićni sajam u Pakracu, pa ćemo opet razveseliti djecu - rekla je Katarina.
Matea i Katarinu dobro poznaju u gradu jer je Mateo policajac, a trenutačno pohađa Visoku policijsku školu u Zagrebu. Njegova sestra Katarina je medicinska sestra.
Građani, kad su ih vidjeli, odmah su povezali tko stoji iza ovih smiješnih kostima.
- Svi mi na poslu govore: ‘Gdje si žabo?’ i ‘Genijalna vam je ideja’. Ovo smo napravili s ciljem da zabavimo ljude. Ljudi su nam nudili novce na Omanovcu, ali stvarno nismo išli radi toga. Išli smo zabaviti ljude i sebe - rekla je Katarina. (ds)
