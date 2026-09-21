Pazin: Zeleni odred traži ukidanje dozvola za gospodarenje otpadom

Predstavnik udruge Zeleni odred Željko Ilić zatražio je u ponedjeljak od istarskog župana Borisa Miletića, uoči tematske sjednice Županijske skupštine o spaljivanju gospićkog otpada u Istri, donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom cementari Holcim u Kromačnom, zbog planiranog spaljivanja otpada za kojega stručnjaci tvrde da se zbog opasnih štetnih emisija ne smije tu spaljivati.

Od župana je uoči sjednice Županijske skupštine koja se održava u Pazinu zatražio i donošenje odluke o ukidanju dozvole za gospodarenje otpadom izdane trgovačkom društvu Kaštijun d.o.o., pozivajući se na važeće propise i zakone iz područja zaštite okoliša i gospodarenja otpadom.

"Tražimo to jer je studija utjecaja na okoliš iz 2008. godine nezakonito izrađena te kao takva upotrebljena za ishodovanje sve ostale dokumentacije potrebne za rad Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun", rekao je Ilić na konferenciji za novinare.

Kazao je kako se stanovnici u blizini cementare Holcim zadnjih godina žale na povećane štetne emisije i negativan utjecaj na njihov životni prostor i kvalitetu života.

"Posebno zabrinjava podatak da nisu propisana adekvatna mjerenja i kontrola emisija kancerogenih dioksina i furana za koje nije predviđeno kontinuirano mjerenje na dimnjaku već samo sporadična dva mjerenja u godini dana", kazao je Ilić.

Dodao je kako brojni stručnjaci upozoravaju da zbog tehnologije u pogonima cementare prilikom spaljivanja većine vrsta otpada dolazi do golemih emisija dioksina i furana za koje studija cementare u Koromačnu gotovo i ne predviđa ikakav monitoring.

"Ono što je razlog za žurni postupak ukidanja dozvole za gospodarenje otpadom cementari u Koromačnu je namjera vlade da u njoj spali dio otpada sa ilegalnog deponija u Gospiću kojega su paušalno nazvali bezopasnim, dok temeljem provedenih oskudnih analiza ipak ispada da je taj otpad opasan za spaljivanje u pogonu cementare", poručio je Ilić.