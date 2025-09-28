Pazite se u šumi! Uočena su tri medvjeda kod Maclja, ljudi bježali tijekom branja gljiva

Prava drama odvila se jutros u šumama oko Maclja. Ljudi koji su brali gljive naletjeli su na čak tri medvjeda – dva ogromna i jednog manja. Kako piše u Facebook grupi 'Policija zaustavlja Krapinsko – zagorska županija', životinje su ih primijetile i laganim korakom krenule prema njima, a berači su u panici pobjegli.

- Svi koji idu oko Maclja brati gljive, a ima Vas puno! Danas tijekom jutra prilikom branja gljiva u šumama oko Maclja, uočena 2 velika i jedan manji medvjed. Kad su nas uočili krenuli su laganim koracima prema nama, a mi smo brzim korakom pobjegli. Imajte svakako na umu prilikom šetnje šumom i budite na oprezu - stoji u objavi.

Foto: Facebook

Što napraviti ako naletite na medvjeda?

Ne trčite i ne vičite – nagle reakcije mogu isprovocirati životinju.

Pokušajte se polako povući i držati odstojanje.

Ne približavajte se mladuncima – majka ih uvijek brani.

Ako imate psa, držite ga na povodcu.

Stručnjaci podsjećaju da medvjed nije agresivan ako se osjeća sigurno, ali susreti mogu biti opasni, posebno u sezoni branja gljiva kada se ljudi masovno kreću po šumama.