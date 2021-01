PBZ grupa objavila je da su donirali 7,8 milijuna kuna kako bi pomogli stradalima i sanaciji posljedica razornog potresa, koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju i šire područje.

Donacijom su obuhvatili Opću bolnicu „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku s donacijom u iznosu od 3,5 milijuna kuna, 3,8 milijuna kuna doniraju za Pomoć za obnovu nakon potresa na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske te pola milijuna kuna Dječjem domu Vrbina Sisak.

- Ponovno bih naglasio, jedna je Hrvatska, to svi uvijek trebamo imati na umu i pomoći našoj zemlji kad god to možemo a osobito sada u ovim nesagledivim stradanjima uslijed razornog potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku županiju i šire područje. PBZ se uz podršku matične banke Intese Sanpaolo uvijek spremno odaziva pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija te ovom donacijom želimo izraziti svoju solidarnost i zajedništvo u pomaganju stradalom stanovništvu i pogođenom području. PBZ nije samo predvodnik na tržištu u mnogim područjima bankarstva i naprednih tehnologija, već smo ponosni na to da smo vodeća financijska institucija koja je u javnosti prepoznata po svojim kontinuiranim i brojnim humanitarnim aktivnostima te da vlastitim primjerom možemo motivirati i druge na što veću pomoć zajednici - istaknuo je Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb.

Navode da su donijeli niz mjera pomoći klijentima pogođenim razornim potresom, od odgode otplate kredita (moratorija) od 6 do12 mjeseci, privremene obustave pokretanja mjera naplate kao i određenih naknada, primjerice za vođenje transakcijskih računa otvorenih u poslovnicama Petrinja i Glina.