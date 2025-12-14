Pčelarstvo Mišković šampion 1. međunarodnog ocjenjivanja kvalitete meda Alpe-Adria

Titulu šampiona i novčanu nagradu od 300 eura, koju je osigurala Varaždinska županija, na 1. međunarodnom ocjenjivanju kvalitete meda „Alpe – Adria“ u Lepoglavi osvojio je OPG Pčelarstvo Mišković iz Županje za medljikovac. Najbolje ocijenjeni bagremov med je onaj Matije Balića iz Lobora, a cvjetni med Nenada Šobaka iz Varaždina, titulom najbolje ocijenjenog kestenova meda nagrađen je med Josipa Furdija iz Domašinca.

Na ocjenjivanje kvalitete meda pristigla su čak 244 uzorka, iz 15 hrvatskih županija te iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine.

Organizator je bila Pčelarska udruga Čmalico Bednja u suradnji s Prehrambeno-biotehnološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a pod pokroviteljstvom Varaždinske županije.

Mišković je pčelar s petnaestogodišnjim iskustvom koji trenutačno ima oko stotinu košnica te godišnje, ovisno o vremenskim uvjetima, proizvede između tri i pet tona meda. U svojoj ponudi ima pet vrsta meda.

Najveći broj priznanja, osam - jedno zlato, pet srebra i dvije bronce, osvojio je Miroslav Idžojtić iz Zagreba s osam različitih vrsta meda.

Dodjela nagrada održana je u Restoranu Ivančica koji djeluje u sklopu Kaznionice u Lepoglavi, koja se također natjecala i osvojila dva priznanja, zlato za bagremov med te srebro za kestenov med.

Šampionu izložbe, kao i najboljima u kategoriji priznanja je, uz predsjednika Pčelarske udruge „Čmalico“ Danijela Godinića, uručio župan Varaždinske županije Anđelko Stričak.

Pčelarstvo u Varaždinskoj županiji ima dugogodišnju tradiciju koja seže još u 16. stoljeće, a danas se ovdje proizvodi i Zagorski bagremov med koji je zaštićen na razini Europske unije, rekao je Stričak.

Ponosni smo na 320-ak pčelara iz županije okupljenih u šest udruga, koji imaju oko 15.600 pčelinjih zajednica te unatoč brojnim izazovima, kontinuirano proizvode visokokvalitetan med, dodao je župan.